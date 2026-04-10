Handel American Homes 4 Rent Cl A Reit - AMH CFD
O firmie American Homes 4 Rent Cl A Reit
American Homes 4 Rent jest spółką typu REIT (Real Estate Investment Trust). Spółka koncentruje się na nabywaniu, rozwijaniu, remontowaniu, wynajmowaniu i obsłudze domów jednorodzinnych jako nieruchomości na wynajem. Głównym celem Spółki jest generowanie atrakcyjnych, skorygowanych o ryzyko zwrotów dla swoich udziałowców poprzez dywidendy i wzrost wartości kapitału dzięki nabywaniu, remontowaniu, wynajmowaniu i obsłudze domów jednorodzinnych jako nieruchomości na wynajem. Spółka posiada około 56.077 nieruchomości jednorodzinnych w 22 stanach, w tym 604 nieruchomości sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. Jej zintegrowana platforma operacyjna oferuje funkcje zarządzania nieruchomościami, nabywania, budowy, marketingu, leasingu, finansowe i administracyjne. Spółka może dążyć do inwestowania w kondominia, kamienice i inwestycje dłużne związane z nieruchomościami.
Obecna cena akcji American Homes 4 Rent Cl A Reit wynosi 29.62 USD.
