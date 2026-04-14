O firmie AerCap Holdings N.V.
AerCap Holdings N.V. jest niezależną firmą zajmującą się leasingiem samolotów. Spółka koncentruje się na nabywaniu samolotów, na które jest zapotrzebowanie, ich finansowaniu, zabezpieczaniu ryzyka stopy procentowej oraz wykorzystywaniu swojej platformy do rozmieszczania tych aktywów. Prowadzi działalność na skalę globalną, leasingując samoloty klientom w różnych regionach geograficznych. Spółka zajmuje się leasingiem, finansowaniem, sprzedażą i zarządzaniem komercyjnymi samolotami i silnikami. Jest właścicielem około 1 334 samolotów. Samoloty będące własnością Spółki i zarządzane przez nią zostały oddane w leasing około 200 klientom w około 80 krajach. Spółka dzieli swoje usługi lotnicze na usługi zarządzania aktywami lotniczymi, usługi administracyjne oraz usługi zarządzania gotówką. Spółka świadczy usługi zarządzania aktywami lotniczymi i usługi korporacyjne na rzecz podmiotów sekurytyzacyjnych, spółek joint venture i innych stron trzecich.
Obecna cena akcji AerCap Holdings N.V. wynosi 148.96 USD.
