Handel Accenture - ACN CFD

Rynek jest obecnie niedostępnyDane rynkowe są przedstawiane według stanu z 2026-04-14 19:46:16
Typ
Ten instrument finansowy jest dostępny do handlu poprzez CFD i opcje knock-out
Więcej informacji:Kontrakty CFDOpcje knock-out
Spread0.19
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
$1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.021512 %
(-$1.08)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~$5,000.00

Środki z dźwigni ~$4,000.00

-0.02151%
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
$1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.00071 %
(-$0.04)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~$5,000.00

Środki z dźwigni ~$4,000.00

-0.00071%
Korekta finansowania overnight21:00 (UTC)
WalutaUSD
Min. wielkość handlu0.1
Depozyt zabezpieczający20.00%
Giełda papierów wartościowychUnited States of America
Prowizja od transakcji10%
Opłata za gwarantowany stop
Opłata za gwarantowany stop loss (GSL) jest naliczana tylko w przypadku aktywacji GSL. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i Prowizje naszej witryny.
1%

1Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i prowizje na naszej stronie internetowej

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie191.79
Otwarcie192.03
Zmiana 1 r.-32.25%
Zakres dzienny189.48 - 192.05

Obserwuj już dziś nasz wykres na żywo, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje na temat kursu akcji Accenture.

Accenture PLC (ACN) z siedzibą w Dublinie, Irlandia, jest międzynarodowym, niezależnym, profesjonalnym dostawcą usług. Założona w 1989 roku firma oferuje rozwiązania w różnych obszarach działalności, w tym w zakresie komunikacji, usług finansowych, mediów i technologii, produktów i zasobów, zdrowia i usług publicznych. Firma zatrudnia ponad 477 000 osób pracujących w 226 biurach, 50 centrach dostaw i 100 placówkach innowacyjnych.

Accenture obsługuje klientów biznesowych z ponad 40 branż w ponad 120 krajach świata. Baza klientów firmy obejmuje 95 członków z listy Global Fortune 100 i ponad trzy czwarte z listy Global Fortune 500.

Akcje firmy Accenture są notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych pod symbolem ACN. Firma jest częścią składową indeksów S&P 100 i Russell 1000 Index.

Dołącz do Capital.com, aby śledzić na żywo wykres ACN i odkrywać najlepsze okazje handlowe.

Firma dostarcza rozwiązania poprzez pięć oddziałów biznesowych: Accenture Strategy, Accenture Consulting, Accenture Digital, Accenture Technology i Accenture Operations. Pion Accenture Strategy świadczy szeroki zakres usług w zakresie budowania infrastruktury korporacyjnej, technologii cyfrowych i aplikacji. Accenture Consulting oferuje kompleksową analizę brażny, Accenture Digital specjalizuje się w trzech obszarach, w tym w segmentach interaktywnych, mobilnych i analitycznych. Accenture Technology składa się z dwóch głównych obszarów - usług technologicznych i innowacji technologicznych. Accenture Operations koncentruje się na usługach w zakresie infrastruktury, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa.

Obecnie firma koncentruje się głównie na poszerzaniu swojej wiedzy specjalistycznej w trzech kluczowych obszarach technologicznych: bezpieczeństwie, chmurze i technologii cyfrowej. Kierownictwo firmy określa te obszary rozwoju mianem "Nowego" i inwestuje w nie intensywnie, aby zapewnić, że firma nadal będzie w stanie oferować wsparcie w tych zakresach. Dzięki temu klienci mają praktyczny dostęp do zmieniających się technologii, takich jak blockchain, robotyka, wirtualna rzeczywistość czy sztuczna inteligencja.

Przejęcia stanowiły jedną z kluczowych strategii rozwoju firmy Accenture, pozwalając jej na poszerzenie i zróżnicowanie oferty produktów, wejście na nowe rynki i utrzymanie wiodącej pozycji. Ponadto, firma w szerokim zakresie korzysta z partnerstwa w celu poszerzenia swojej obecności na rynku i pozyskania nowych klientów. Do najważniejszych nazw należą: Amazon (AMZN), HP (HPQ), Microsoft (MSFT), WorkDay (WDAY), Alphabet's Google (GOOGL), Apple (AAPL) i Oracle (ORCL).

Firma otrzymała wiele nagród, w tym Forbes Global 2000, Interbrand's Best Global Brands, Fortune's World's Most Admired Companies i Ethisphere's World's Most Ethical Companies.

Dzięki wykresowi akcji ACN na stronie Capital.com możesz nie tylko szybko sprawdzić aktualną ceną akcji Accenture PLC, ale także analizować zmieniającą się wartość firmy w przeszłości.

Jeśli chodzi o historię akcji Accenture, firma weszła na giełdę nowojorską w lipcu 2001 roku. Akcje wyceniono na 14,50 USD za akcję, zamykając pierwszy dzień notowań po cenie 15,17 USD. W dniu debiutu giełdowego firma zebrała około 1,7 mld USD.

W kolejnych latach, z wyjątkiem sporadycznych, krótkotrwałych, ujemnych wahań, kurs akcji Accenture znajdował się głównie w trendzie wzrostowym. W 2018 r. akcje straciły 8 proc. i do 24 grudnia spadły do 133,6 USD. Wówczas jednak firma szybko odzyskała równowagę, a jej akcje w ciągu jednego roku wzrosły do 212,95 USD. W 2019 r. akcje spółki zyskały ponad 49 proc.

Wzrosty i spadki kursu akcji Accenture (ACN) można śledzić za pomocą naszego rozbudowanego wykresu na stronie Capital.com. 

