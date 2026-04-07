Prognoza akcji TAURON Polska Energia | Pierwsza dywidenda od dekady

TAURON Polska Energia SA (TPE) notowane jest w okolicach 10,48 PLN o godzinie 14:27 UTC 2 kwietnia 2026 roku, w przedziale dziennym 10,26–10,67 PLN.

Sentyment wobec akcji został również ukształtowany przez serię istotnych wydarzeń korporacyjnych pod koniec marca 2026 roku. 30 marca 2026 roku zarząd Tauronu zarekomendował pierwszą wypłatę dywidendy od ponad dekady, proponując 0,20 PLN na akcję, z datą wypłaty 2 lipca 2026 roku i dniem dywidendy 16 czerwca 2026 roku (MarketScreener, 30 marca 2026), po rekordowym zysku netto za cały rok 2025 w wysokości 3,3 miliarda PLN i EBITDA na poziomie 7,5 miliarda PLN (Newsbase, 31 marca 2026). Ponadto spółka powołała Krzysztofa Zawadzkiego na stanowisko wiceprezesa ds. handlu ze skutkiem od 25 marca 2026 roku (TradingView, 24 marca 2026). Na szerszym rynku indeks WIG spadł do 123 719 punktów 2 kwietnia 2026 roku, tracąc 0,68% w stosunku do poprzedniej sesji, choć pozostaje o około 25% wyżej w ujęciu rocznym, co tworzy mieszane krótkoterminowe tło dla spółek notowanych w Warszawie (Trading Economics, 2 kwietnia 2026).

Prognoza akcji TAURON Polska Energia 2026–2030: Cele cenowe od zewnętrznych analityków

Na dzień 2 kwietnia 2026 roku prognozy akcji TAURON Polska Energia od zewnętrznych analityków odzwierciedlają poprawiony profil zysków spółki po rekordowych wynikach za cały rok 2025 i pierwszej propozycji dywidendy od ponad dekady. Poniższe podsumowania pochodzą z agregatów konsensusu i dostawców danych, z danymi zebranymi w okresie od 20 marca do 2 kwietnia 2026 roku.

Investing.com (agregat konsensusu)

Investing.com podaje średnią 12-miesięczną prognozę akcji TPE na poziomie 10,05 PLN w oparciu o 6 analityków, z najwyższą oceną na poziomie 12,90 PLN i najniższą na poziomie 3,90 PLN. Zagregowany konsensus nosi rekomendację Zdecydowany Kupuj, odzwierciedlając oczekiwania związane z EBITDA spółki za 2025 rok na poziomie 7,5 miliarda PLN oraz trwającymi zobowiązaniami inwestycyjnymi w energię odnawialną (Investing.com, 2 kwietnia 2026).

MarketScreener (konsensus analityków)

MarketScreener ustala średnią cenę docelową analityków na poziomie 10,05 PLN, z najwyższą indywidualną oceną na poziomie 12,90 PLN i najniższą na poziomie 3,90 PLN wśród 7 analityków obserwujących spółkę. Rozpiętość odzwierciedla różne założenia dotyczące polskich regulacji energetycznych i tempa transformacji spółki w kierunku odejścia od generacji opartej na węglu (MarketScreener, 2 kwietnia 2026).

Simply Wall St (wartość godziwa i cele analityków)

Simply Wall St podaje wartość godziwą opartą na konsensusie analityków na poziomie 10,05 PLN i wskazuje na najwyższą ocenę społeczności na poziomie 12,90 PLN. Serwis informuje również, że przewiduje się spadek zysków średnio o 9,4% rocznie w ciągu najbliższych trzech lat, podczas gdy ocena ryzyka wskazuje na duże jednorazowe pozycje w wynikach historycznych oraz podwyższony wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego na poziomie 61,2% (Simply Wall St, 1 kwietnia 2026).

TradingView (cena docelowa analityków)

TradingView agreguje prognozy 6 analityków obserwujących TPE i podaje konsensusową 12-miesięczną cenę docelową na poziomie 10,64 PLN, z maksymalną oceną 13,30 PLN i minimalną 4,24 PLN. Zakres odzwierciedla różne poglądy na temat przychodów z aukcji rynku mocy oraz harmonogramu wycofywania starszych aktywów węglowych (TradingView, 2 kwietnia 2026).

Yahoo Finance (wnioski analityków)

Yahoo Finance opublikował aktualizację wniosków analityków 27 marca 2026 roku dotyczącą konferencji wynikowej TPE, która odbyła się 30 marca 2026 roku o godzinie 11:00 GMT+2. Najnowsze konsensusowe ceny docelowe pochodzą od analityków z instytucji takich jak Biuro maklerskie mBanku, BNP Paribas i Citigroup, odzwierciedlając rewizje po wynikach w związku z rekordowym zyskiem netto grupy w wysokości 3,3 miliarda PLN za cały rok 2025 (Yahoo Finance, 27 marca 2026).

Podsumowanie: w tych źródłach prognozy akcji TAURON Polska Energia skupiają się w przedziale 10,05–10,64 PLN, podczas gdy indywidualne najwyższe oceny sięgają 12,90–13,30 PLN. Szerokość szacunków odzwierciedla różne założenia dotyczące polskich regulacji energetycznych, harmonogramów wycofywania aktywów węglowych oraz trwałości ostatnich poziomów rentowności.

Cena akcji TPE: Przegląd techniczny

Cena akcji TAURON Polska Energia jest notowana w okolicach 10,48 PLN o godzinie 14:27 UTC 2 kwietnia 2026 roku, powyżej 20-, 100- i 200-dniowych prostych średnich kroczących na poziomach około 9,59, 9,94 i 9,33, podczas gdy 50-dniowa SMA na poziomie 10,49 znajduje się nieznacznie powyżej obecnej ceny. Większość sygnałów ze średnich kroczących wskazuje na trend wzrostowy w krótszych i dłuższych okresach, choć średnia krocząca Hull (9) na poziomie 10,62 oraz 50-dniowa SMA generują sygnały sprzedaży, wskazując na pewne krótkoterminowe opory wokół obecnych poziomów, według danych TradingView zebranych 2 kwietnia 2026 roku.

Jeśli chodzi o momentum, 14-dniowy wskaźnik względnej siły wynosi 57,3, umieszczając go w górnej strefie neutralnej, co jest zgodne z rynkiem, który odbił się od niższych poziomów, nie wykazując jeszcze nadmiernego rozciągnięcia. Średni indeks kierunkowy na poziomie 20,8 znajduje się tuż poniżej progu 25, co sugeruje, że przeważający trend nie wykazuje na tym etapie silnego kierunkowego przekonania.

W górę klasyczny pivot R1 na poziomie 11,87 stanowi najbliższy punkt odniesienia nad rynkiem; dzienny zamknięcie powyżej tego poziomu przyniosłoby R2 w okolicach 13,48 w zasięg wzroku. W przypadku spadków klasyczny punkt pivot na poziomie 10,14 działa jako początkowe wsparcie, a 100-dniowa SMA w okolicach 9,94 tworzy kolejną istotną półkę; ruch poniżej tego obszaru przyniosłby S1 w okolicach 8,53 do rozważenia (TradingView, 2 kwietnia 2026).

Historia ceny akcji TAURON Polska Energia (2024–2026)

Cena akcji TAURON Polska Energia zakończyła 2024 rok i weszła w 2025 rok notując się w przedziale od średnich do wysokich 8 PLN, przy czym akcje zamknęły 2025 rok na poziomie 8,64 PLN 30 grudnia. Na początku września 2025 roku ceny osiągnęły poziom około 9,38 PLN przed stopniowym spadkiem; do połowy października akcje spadły do obszaru 8,35–8,60 PLN, najsłabszego okresu w omawianym zakresie.

Odbicie nabrało tempa pod koniec października i w listopadzie 2025 roku, a TPE przekroczyło 10,60 PLN 17 listopada przed łagodzeniem do zamknięcia roku. Akcje otworzyły 2026 rok na poziomie 8,65 PLN 2 stycznia, następnie gwałtownie wzrosły przez luty, dotykając dziennego maksimum 11,92 PLN 27 lutego 2026 roku, najsilniejszego poziomu w dwuletnim oknie. Ten ruch odwrócił się w marcu, a TPE straciło około 25,8% od tego szczytu do zamknięcia na poziomie 8,85 PLN 27 marca, w ramach szerszego spadku w danych.

TPE od tego czasu odbiło, zamykając się na poziomie 10,49 PLN 2 kwietnia 2026 roku, około 18,6% powyżej minimum z 27 marca i około 21,3% powyżej ceny otwarcia z 2 stycznia 2026 roku wynoszącej 8,65 PLN w ujęciu od początku roku.