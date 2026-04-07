PKO Bank Polski SA (PKO) notowany jest po 88,64 PLN w popołudniowych notowaniach europejskich o 14:07 UTC 2 kwietnia 2026 r., w przedziale dziennym 87,92–89,78 PLN.

Nastroje wobec akcji odzwierciedlają kilka zbiegających się czynników. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną o 25 punktów bazowych do 3,75% na marcowym posiedzeniu w 2026 r., redukując wsparcie stóp procentowych, które sprzyjało marżom polskich banków (getsix, 5 marca 2026 r.). Ponadto PKO BP poinformował 24 marca 2026 r., że Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił obowiązkową składkę banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji na 2026 r. na około 486,9 mln PLN, koszt który zostanie ujęty w wynikach pierwszego kwartału 2026 r. (Biznes PAP, 25 marca 2026 r.). Dodatkowo uchwała rady nadzorczej z 11 marca 2026 r. odwołała członka zarządu Marka Radzikowskiego (Biznes PAP, 11 marca 2026 r.), dodając element ładu korporacyjnego do perspektyw krótkoterminowych. Związek Banków Polskich (ZBP) wcześniej sygnalizował, że zysk netto całego sektora może spaść do około 30,8 mld PLN w 2026 r., wskazując niższe stopy i wyższe podatki od osób prawnych jako główne czynniki hamujące (Investing.com, 27 stycznia 2026 r.).

Prognoza akcji PKO Bank Polski 2026–2030: Zewnętrzne cele cenowe

Na dzień 2 kwietnia 2026 r. zewnętrzne prognozy akcji PKO Bank Polski odzwierciedlają szeroko konstruktywny, lecz coraz bardziej selektywny obraz, kształtowany przez aktywny cykl obniżek stóp w Polsce, presję na rentowność całego sektora oraz niedawne zmiany rekomendacji dotyczących akcji.

Citi (zmiana rekomendacji i zrewidowana cena docelowa)

Citi obniża rekomendację PKO Bank Polski do Neutralna z Kupuj, jednocześnie podnosząc 12-miesięczną cenę docelową do 93 PLN z 85 PLN. Wyższa cena docelowa przy obniżonej rekomendacji odzwierciedla pogląd, że niedawny wzrost kursu akcji wchłonął znaczną część potencjału wzrostu, a zrewidowany poziom 93 PLN sugeruje ograniczoną przestrzeń krótkoterminową od poziomów obowiązujących w momencie publikacji raportu (MarketScreener, 20 marca 2026 r.).

The Globe and Mail (migawka konsensusu)

The Globe and Mail podaje konsensusową rekomendację Umiarkowane Kupuj dla PKO Bank Polski ze średnią 12-miesięczną prognozą akcji PKO na poziomie 93,50 PLN wśród śledzonych analityków po stronie sprzedaży. Konsensus odzwierciedla mieszankę konstruktywnych celów długoterminowych utrzymywanych przez domy z rekomendacją Kupuj oraz bardziej ostrożnych pozycji krótkoterminowych po niedawnych obniżkach rekomendacji, w tym przejściu Citi do Neutralna (The Globe and Mail, 27 marca 2026 r.).

MarketScreener (konsensus na żywo)

Zagregowany konsensus analityków MarketScreener, oparty na 15 analitykach, umieszcza średnią 12-miesięczną cenę docelową na poziomie 99,60 PLN, w zakresie od 77 PLN (minimum) do 101 PLN (maksimum), ze średnią konsensusową rekomendacją Kupuj. Szeroki rozrzut między najniższą a najwyższą prognozą odzwierciedla rozbieżne poglądy na tempo kompresji marży odsetkowej netto w miarę postępu cyklu obniżek stóp Narodowego Banku Polskiego (MarketScreener, 20 marca 2026 r.).

Konsensus IR PKO Bank Polski (rekomendacje akcji)

Strona relacji inwestorskich PKO Bank Polski, opierająca się na 16 prognozach analityków z instytucji takich jak Goldman Sachs, JP Morgan, Citi, UBS, Barclays i Bank of America ML, odnotowuje średnią 12-miesięczną cenę docelową na poziomie 92,30 PLN, z 13 rekomendacjami Kupuj lub Akumuluj (81,25%), 3 rekomendacjami Trzymaj lub Neutralnie (18,75%) oraz zero rekomendacji Sprzedaj. Konsensus przewiduje średni zysk netto na 2026 r. w wysokości 10 420 mln PLN, w kontekście przewidywanych przychodów odsetkowych netto na poziomie 23 948 mln PLN, przy prognozie stopy referencyjnej NBP na koniec 2026 r. na poziomie 3,50% (PKO Bank Polski IR, 5 marca 2026 r.).

Simply Wall St (konsensusowa wartość godziwa)

Simply Wall St w aktualizacji narracyjnej zauważa, że analitycy utrzymali konsensusową szacunkową wartość godziwą PKO Bank Polski na stabilnym poziomie 97,82 PLN, z jedynie marginalnymi korektami danych wejściowych, w tym niewielkim obniżeniem zastosowanej stopy dyskontowej z 10,61% do 10,58%. Szacunek opiera się na założeniu wskaźnika ceny do zysku forward na poziomie około 11,96x oraz marży zysku netto na poziomie około 41,48%, przy wzroście przychodów w PLN utrzymanym blisko 4,28% (Simply Wall St, 12 marca 2026 r.).

Podsumowanie: we wszystkich tych źródłach prognozy akcji PKO Bank Polski zbiegają się w zakresie około 92–100 PLN, z zrewidowaną ceną docelową Citi i konsensusem IR zakotwiczającym dolny koniec w okolicach 92–93 PLN, zagregowaną prognozą rynkową MarketScreener na poziomie 99,60 PLN oraz konsensusową wartością godziwą Simply Wall St na poziomie 97,82 PLN. Rekomendacje Kupuj lub równoważne dominują wśród śledzonych analityków, choć niedawne obniżki do Neutralna sygnalizują bardziej selektywne podejście po okresie lepszych wyników akcji.

Kurs akcji PKO: Przegląd techniczny

Kurs akcji PKO notowany jest po 88,64 PLN na dzień 2 kwietnia 2026 r. o 14:07 UTC, utrzymując się powyżej większości swojego zestawu średnich kroczących. 20/50/100/200-dniowe proste średnie kroczące znajdują się na poziomach około 86,79 / 89,61 / 85,40 / 80,53 PLN. 50-dniowa SMA na poziomie 89,61 PLN znajduje się nieznacznie powyżej obecnej ceny i rejestruje sygnał Sprzedaj w podsumowaniu średnich kroczących TradingView, podczas gdy 10/20/100/200-dniowe SMA wszystkie wskazują Kupuj, odzwierciedlając szeroko konstruktywny, lecz niejednolity obraz w zestawie.

14-dniowy wskaźnik względnej siły wynosi 53,01, umieszczając go w neutralnym terytorium bez silnego kierunkowego nachylenia w momentum. Średni wskaźnik kierunkowy na poziomie 22,26 znajduje się między progami 15 a 25, sugerując rozwijający się, a nie mocno ugruntowany trend, według danych TradingView.

Po górnej stronie klasyczny punkt obrotu R1 na poziomie 91,85 PLN stanowi najbliższy punkt odniesienia powyżej ostatniej ceny; dzienny zamknięcie powyżej tego poziomu może otworzyć widok na R2 w okolicach 96,85 PLN. Po dolnej stronie klasyczny punkt obrotu na poziomie 86,33 PLN reprezentuje pierwszy punkt wsparcia, z 100-dniową SMA w okolicach 85,40 PLN tworzącą następną półkę. Utrzymujący się ruch poniżej tego poziomu wprowadziłby do rozważenia S1 w okolicach 81,33 PLN (TradingView, 2 kwietnia 2026 r.).

Historia kursu akcji PKO Bank Polski (2024–2026)

Kurs akcji PKO Bank Polski był notowany w przedziale od minimum 67,80 PLN do maksimum 97,10 PLN w ciągu ostatnich dwóch lat, odzwierciedlając znaczne odbicie od minimów z połowy 2024 r. do początku 2026 r.

Akcje spędziły większość końca 2024 r. i połowy 2025 r. w stopniowym wzroście, zamykając się po 71,69 PLN 5 września 2025 r. i kontynuując ruch w górę przez jesień. Pod koniec 2025 r. PKO osiągnął 85,40 PLN, wzrost około 19% od poziomu z września. Rajd gwałtownie przyspieszył na początku 2026 r., z akcjami osiągającymi dwuletnie maksimum 97,10 PLN 3 lutego 2026 r., przed cofnięciem w lutym i marcu w związku z szerszą ponowną oceną wycen polskich banków po oczekiwaniach obniżek stóp procentowych i ogłoszeniach opłat sektorowych.

PKO zamknął się po 88,58 PLN 2 stycznia 2026 r. i notowany jest po 88,64 PLN na dzień 2 kwietnia 2026 r., co jest szeroko płaskie rok do roku (+0,1%), ale około 23,6% wyżej niż zamknięcie z września 2025 r. na poziomie 71,69 PLN.