ORLEN SA (PKN) jest notowany po 133,42 PLN na dzień 2 kwietnia 2026 o godzinie 14:45 UTC, w przedziale dziennym 129,44–133,70 PLN w feedzie CFD na akcje Capital.com. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.

Akcja cenowa była wynikiem zbieżności czynników specyficznych dla spółki oraz makroekonomicznych. Rząd Polski aktywował limity cen detalicznych paliw 31 marca 2026 roku, ustalając maksymalną cenę benzyny 95-oktanowej na poziomie 6,16 PLN za litr, a oleju napędowego na 7,60 PLN za litr, po tym jak izba niższa uchwaliła ustawę 26 marca. Akcje Orlenu spadły o nawet 6,6% w dniu ogłoszenia, zanim odbiły straty, ponieważ środki te mogą zmniejszyć marże detaliczne, a podatek od nadmiarowych zysków dla firm energetycznych pozostaje w dyskusji (Reuters, 26 marca 2026). Oprócz tych obaw, Orlen otrzymał zawiadomienie o sile wyższej od QatarEnergy na początku marca 2026 roku, sygnalizujące potencjalne opóźnienia lub anulowanie dwóch dostaw LNG pierwotnie zaplanowanych na kwiecień i początek maja (Reuters, 6 marca 2026). Szerszy sentyment rynkowy również wpłynął na warszawską giełdę, a indeks WIG Polski spadł o 0,68% 2 kwietnia 2026 roku w związku z globalną awersją do ryzyka związaną z najnowszą rundą ogłoszeń amerykańskich taryf celnych (Trading Economics, 2 kwietnia 2026). Dodatkowo, 30 marca 2026 roku ORLEN potwierdził, że publikacja wyników za cały rok 2025 została przesunięta z 16 kwietnia na 29 kwietnia 2026 roku (ORLEN IR, 30 marca 2026).

Prognoza akcji ORLEN 2026–2030: Cele cenowe od zewnętrznych analityków

Na dzień 2 kwietnia 2026 roku prognozy akcji ORLEN od zewnętrznych analityków odzwierciedlają wyraźnie rozbieżne opinie, kształtowane przez nowo wprowadzone w Polsce limity cen paliw, oczekującą publikację wyników za cały rok 2025 przełożoną na 29 kwietnia 2026 roku oraz podwyższoną niepewność związaną z potencjalnym podatkiem od nadmiarowych zysków dla krajowych firm energetycznych.

MarketScreener (konsensus brokerów, notowanie warszawskie)

MarketScreener śledzi dziewięciu analityków zajmujących się PKN na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i podaje średnią ocenę konsensusu jako 'trzymaj', ze średnim 12-miesięcznym celem cenowym wynoszącym 78,41 PLN, najwyższą prognozą na poziomie 90 PLN i najniższą na poziomie 73 PLN. Wśród uczestniczących banków są BM Pekao, Citigroup, Santander Biuro Maklerskie, PKO BP Securities i Erste Group. Stonowany zakres celów sugeruje ostrożność analityków wobec kompresji regulowanych marż detalicznych po aktywacji limitów cen paliw 31 marca 2026 roku (MarketScreener, 26 marca 2026).

UBS (nota o podwyższeniu rekomendacji)

UBS podniósł rekomendację dla ORLEN do 'neutralna' z 'sprzedaj' i podwyższył swoją 12-miesięczną prognozę akcji PKN do 120 PLN, powołując się na podwyższone ceny energii związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie jako istotną poprawę w krótkoterminowych perspektywach zysków. Bank stwierdził, że poprzednia teza sprzedaży została w znacznej mierze uwzględniona w wycenie rynkowej, a zrewidowany cel odzwierciedla zrównoważony profil ryzyka/zysku (Investing.com, 20 marca 2026).

Yahoo Finance (rewizja wartości godziwej)

Yahoo Finance informuje, że modelowana przez analityków wartość godziwa dla PKN została zrewidowana w górę do 114,33 PLN z poprzedniego poziomu 95,58 PLN, odzwierciedlając zaktualizowane założenia dotyczące integracji przejęcia Energi i szerszej dynamiki sektora energetycznego. Artykuł zauważa, że rewizja reprezentuje istotną zmianę wyceny modelowej wartości wewnętrznej akcji, choć szacunek pozostaje znacząco wrażliwy na rozwój sytuacji regulacyjnej w Polsce (Yahoo Finance, 23 marca 2026).

Investing.com (sondaż konsensusu brokerów)

Investing.com agreguje 12-miesięczne prognozy od dziewięciu analityków i uzyskuje średni cel cenowy wynoszący 119,22 PLN dla PKN, obejmujący najwyższą prognozę 146 PLN i najniższą 92 PLN; trzech analityków wystawia rekomendacje kupna, sześciu trzymaj, a żaden sprzedaj. Szeroki zakres prognoz, obejmujący 54 PLN różnicy między najniższą a najwyższą, odzwierciedla stopień, w jakim poglądy różnią się co do tego, jak rządowa interwencja w ceny paliw może wpłynąć na marże rafinacyjne i detaliczne w nadchodzącym roku (Investing.com, 1 kwietnia 2026).

Wallet Investor (projekcja modelu ilościowego)

Wallet Investor odnotowuje PKN notowany po 128,22 PLN i, stosując swój model prognozowania ilościowego, projektuje cenę roczną na poziomie 110,48 PLN, z długoterminowym wynikiem modelu wynoszącym 124,16 PLN. Prognozy są oparte na modelu, a nie wyprowadzone z uznaniowych badań brokerskich, a platforma odnotowuje szacowany długoterminowy potencjał zysku wynoszący około 2,54% od poziomu bazowego z marca 2026 roku (Wallet Investor, 27 marca 2026).

Podsumowanie: w tych źródłach prognozy akcji ORLEN wahają się od 73 PLN do 146 PLN, z punktami środkowymi konsensusu brokerów w zakresie od 78,41 PLN (MarketScreener) do 119,22 PLN (Investing.com). Jedyną potwierdzoną akcją nazwanego brokera w tym oknie było podwyższenie przez UBS do 120 PLN 19 marca 2026 roku, podczas gdy kompresja marż detalicznych na paliwach wynikająca z regulacji wydaje się być najczęściej wymienianym ryzykiem w tych źródłach.

Prognozy i przewidywania od zewnętrznych stron są z natury niepewne, ponieważ nie mogą w pełni uwzględnić nieoczekiwanych wydarzeń rynkowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.

Cena akcji PKN: Przegląd techniczny

Cena akcji ORLEN wynosi 133,42 PLN na dzień 2 kwietnia 2026 o godzinie 14:45 UTC, utrzymując się powyżej wszystkich 12 śledzonych średnich kroczących w dziennym podsumowaniu TradingView, które rejestruje szeroki sygnał kupna w całym zakresie czasowym od 10-dniowego do 200-dniowego.

Klaster krótkoterminowych średnich kroczących mieści się między 20-dniową prostą średnią kroczącą (SMA) w pobliżu 129,78 PLN a 10-dniową SMA w pobliżu 131,59 PLN, przy czym cena obecnie notowana jest powyżej obu. 50/100/200-dniowe SMA leżą dalej z tyłu na poziomie 118,11 / 107,50 / 96,52 PLN, sugerując ułożone bycze ustawienie we wszystkich ramach czasowych według danych TradingView. Średnia krocząca Hulla (9) na poziomie 132,83 PLN znajduje się tuż poniżej ostatniej ceny, podczas gdy średnia krocząca ważona wolumenem (20) na poziomie 130,43 PLN stanowi dodatkowy punkt odniesienia krótkoterminowego.

14-dniowy wskaźnik siły względnej wynosi 59,84, umieszczając go w górnej strefie neutralnej; średni wskaźnik kierunkowy (14) na poziomie 38,14 wskazuje, że obecny jest ustalony trend, według panelu oscylatora TradingView. Poziom MACD (12, 26) rejestruje sygnał sprzedaży na poziomie 4,31, wprowadzając łagodną rozbieżność od szerszego obrazu średnich kroczących.

W klasycznej strukturze punktów obrotu z TradingView poziom oporu R1 na poziomie 142,55 PLN jest najbliższym punktem odniesienia górnym; dzienny zamknięcie powyżej tego poziomu może uwzględnić R2 w pobliżu 150,75 PLN. W dół, klasyczny punkt obrotu na poziomie 128,17 PLN reprezentuje początkowe wsparcie, a 50-dniowa SMA w pobliżu 118,11 PLN służy jako następna znacząca półka średniej kroczącej poniżej tego poziomu (TradingView, 2 kwietnia 2026).

Jest to analiza techniczna wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej ani rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu.

Historia ceny akcji ORLEN (2024–2026)

Cena akcji ORLEN otworzyła kwiecień 2024 roku w przedziale 60–70 PLN, zanim trwała zwyżka przeniosła akcje przez 2025 rok do 2026 roku.

PKN spędził większość połowy 2025 roku konsolidując się w niskim do średniego zakresie 80 PLN, dotykając dwuletniego minimum w pobliżu 80,71 PLN 10 września 2025 roku, zanim odbiła przez październik i listopad. Akcje powróciły powyżej 100 PLN pod koniec października 2025 roku i utrzymały ten poziom do połowy listopada, zamykając się na poziomie 103,86 PLN 14 listopada 2025 roku.

Spadek na koniec roku sprowadził PKN z powrotem w kierunku niskich 90 PLN pod koniec grudnia 2025 roku, zamykając 2025 rok na poziomie 96,18 PLN 30 grudnia. Akcje następnie zdecydowanie wzrosły przez styczeń i luty 2026 roku, przekraczając 110 PLN na początku lutego, zanim krótko osłabły. Ostry wzrost w połowie marca 2026 roku przeniósł PKN do ostatniego szczytowego zamknięcia na poziomie 136,08 PLN 17 marca 2026 roku, najwyższego poziomu zamknięcia w zestawie danych.

PKN zamknął się na poziomie 133,48 PLN 2 kwietnia 2026 roku, w górę o około 38,8% od zamknięcia 30 grudnia 2025 roku na poziomie 96,18 PLN, i w górę o około 65,5% od minimum z 10 września 2025 roku na poziomie 80,71 PLN.