Najlepsze wskaźniki dynamiki dla inwestorów

Jakie są rodzaje wskaźników dynamiki?

Istnieją dwie główne kategorie wskaźników dynamiki: wyprzedzające i opóźnione. Wyprzedzające wskaźniki dynamiki mogą pomóc przewidzieć potencjalne odwrócenie ceny, podczas gdy opóźnione wskaźniki potwierdzają trendy, które już się ukształtowały. Wiele wskaźników dynamiki ma formę oscylatorów, które wahają się w ustalonym zakresie, aby zaznaczyć warunki wykupienia i wyprzedania.

Wyprzedzające wskaźniki dynamiki

Wskaźniki wyprzedzające mają w założeniu sugerować ruchy cenowe poprzez identyfikowanie stanu wykupienia lub wyprzedania aktywów, pomagając inwestorom przewidywać odwrócenie trendu przed jego wystąpieniem.

Wskaźnik siły względnej (RSI) mierzy wielkość ostatnich zmian ceny w skali od 0 do 100. Wartość RSI powyżej 70 sugeruje, że aktywa są wykupione i może nastąpić spadek ceny. Odczyt poniżej 30 wskazuje na warunki wyprzedania, co może sygnalizować potencjalny wzrost ceny.

Oscylator stochastyczny porównuje cenę zamknięcia aktywa z jego przedziałem cenowym w wybranym terminie, często zawężanym do 14 okresów. Oscylator stochastyczny jest również wyrażany w skali od 0 do 100, gdzie wartości powyżej 80 sugerują warunki wykupienia, a wartości poniżej 20 wskazują na warunki wyprzedania. Pomaga on inwestorom identyfikować potencjalne odwrócenia trendu na podstawie punktów przecięcia linii %K i %D.

Wskaźnik %R Williamsa mierzy odległość ceny zamknięcia od najwyższego szczytu jej przedziału cenowego w ustalonym okresie. Jego wartość wyraża się na skali od -100 do 0. Odczyty powyżej -20 wskazują, że aktywa mogą być wykupione, podczas gdy odczyty poniżej -80 sugerują, że mogą być wyprzedane.

Opóźnione wskaźniki dynamiki

Wskaźniki opóźnione potwierdzają trendy już po ich uformowaniu i pomagają inwestorom zweryfikować, czy istniejący trend ma silną, czy też słabnącą dynamikę.

Wskaźnik zbieżności i rozbieżności średnich kroczących (MACD) składa się z linii MACD, linii sygnału oraz histogramu. Gdy linia MACD przecina się powyżej linii sygnału, sugeruje to dynamikę zwyżkową. Z kolei przecięcie poniżej sugeruje dynamikę zniżkową. Tymczasem histogram MACD wskazuje siłę dynamiki poprzez zobrazowanie odległości między tymi dwiema liniami.

Wskaźnik średniego ruchu kierunkowego (ADX) mierzy siłę trendu i jest często używany w połączeniu z liniami DI w celu określenia kierunku trendu.Wartość ADX wyrażana jest w skali od 0 do 100, przy czym wartości powyżej 25 zwykle sugerują silny trend, a wartości poniżej 20 wskazują na słaby trend.

Wskaźnik dynamiki (MOM) oblicza różnicę między ostatnią ceną zamknięcia a przeszłą ceną zamknięcia w określonym okresie. Jeśli wartość dynamiki jest większa od zera, sugeruje to dynamikę zwyżkową. Wartość poniżej zera wskazuje na dynamikę zniżkową. Inwestorzy mogą posłużyć się wskaźnikiem MOM, aby potwierdzić, czy obecny trend na aktywie nabiera, czy też traci siłę.

Wskaźniki dynamiki akcji

Wskaźniki dynamiki są szeroko stosowane do określania, czy akcje zyskują, czy też tracą dynamikę.

Wskaźnik MACD jest powszechnie stosowany w handlu akcjami do wykrywania siły trendu, podczas gdy wskaźnik RSI służy w szczególności do identyfikowania warunków wykupienia i wyprzedania.

Wskaźnik szybkości zmian (ROC) wyznacza procentową zmianę ceny poprzez porównanie ceny bieżącej z ceną historyczną w wybranym okresie. Rosnący wskaźnik ROC sugeruje wzrost dynamiki, podczas gdy spadający wartość ROC wskazuje na spadek dynamiki.

Wskaźnik dynamiki eBay

Wskaźnik dynamiki eBay odnosi się do standardowych narzędzi analizy technicznej wykorzystywanych do oceny zmian ceny akcji eBay. Inwestorzy wykorzystują wskaźniki takie jak RSI, MACD lub ADX do oceny dynamiki akcji eBay w taki sam sposób, w jaki oceniliby dowolne inne akcje. Nie są to niestandardowe modele lub zastrzeżone algorytmy specyficzne dla eBay, lecz powszechnie stosowane wskaźniki techniczne stosowane do danych giełdowych eBay.

