Co może wpływać na cenę akcji OpenAI w czasie rzeczywistym?

Zakładając, że spółka wejdzie na giełdę, bieżąca cena akcji OpenAI może być kształtowana przez różne czynniki, w tym postęp technologiczny, partnerstwa, nastroje rynkowe i otoczenie regulacyjne.

Premiery produktów i postęp technologiczny

Akcje OpenAI mogą zyskać dzięki przełomowym innowacjom, takim jak znany pod nazwą „Operator” agent SI do automatyzacji opartej na przeglądarce, który został uruchomiony 23 stycznia 2025 r. dla użytkowników ChatGPT Pro w Stanach. W miarę globalnego zwiększania zasięgu usługi ChatGPT wraz z aktualizacjami pamięci, rozumowania i personalizacji, zainteresowanie rynku może wzrosnąć.

Z drugiej strony, opóźnienia, problemy ze skalowalnością lub konkurencja ze strony konkurencyjnych firm z branży SI mogą osłabić nastroje. Sukces usługi Operator nie jest gwarantowany — jeśli nie zyska popularności, pojawią się obawy dotyczące prywatności lub jej wydajność spadnie, zaufanie do harmonogramu technicznego OpenAI może osłabnąć.

Partnerstwa strategiczne

Silne partnerstwa, zwłaszcza z firmą Microsoft, która zapewnia infrastrukturę chmury Azure i znaczne fundusze, mogą przyspieszyć rozwój OpenAI. Ogłoszony 21 stycznia 2025 r. projekt Stargate — inicjatywa infrastrukturalna w SI o wartości 500 miliardów dolarów realizowana przez OpenAI, SoftBank, Oracle, NVIDIA i Microsoft — może wzmocnić wycenę spółki przed pierwszą ofertą publiczną. Jednak nadmierne poleganie na kluczowych partnerach wiąże się z ryzykiem. Zmiany w priorytetach Microsoft, realokacja zasobów lub wyzwania związane z realizacją dużych projektów, takich jak Stargate, mogą wprowadzać niepewność.

Wyniki finansowe i wzrost przychodów

Prognozowane roczne przychody w wysokości 11,6 mld USD do 2025 r., napędzane przez subskrypcje ChatGPT Pro, licencje dla przedsiębiorstw i model o1 uruchomiony 5 grudnia 2024 r., mogą umacniać wartość akcji. Innowacje te mają na celu obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności tworzenia oprogramowania. Jednak osiągnięcie celów w zakresie przychodów nie jest pewne — wolniejsze wdrażanie rozwiązań w przedsiębiorstwach, nasilająca się konkurencja lub obawy dotyczące ograniczonej struktury zysków OpenAI mogą ograniczyć zdolność spółki do rentownego skalowania działalności.

Wyzwania regulacyjne i prawne

Proaktywne zarządzanie sztuczną inteligencją i zaangażowanie regulacyjne mogą wzmocnić wiarygodność OpenAI i przyciągnąć inwestycje, zwłaszcza jeśli spółka pozostanie liderem w zakresie odpowiedzialnych ram rozwoju sztucznej inteligencji. Jednak toczące się batalie prawne — takie jak pozew o naruszenie praw autorskich złożony w październiku 2024 r. w związku z praktykami nauczania modeli SI — mogą stwarzać ryzyko. W przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia, tego rodzaju spory mogą podważyć zaufanie do strategii zgodności OpenAI.

Nastroje rynkowe wobec SI

Apetyt inwestorów na pierwsze oferty publiczne związane ze sztuczną inteligencją może wspierać kurs akcji OpenAI, biorąc pod uwagę reputację spółki jako lidera branży. Jednak rosnąca konkurencja ze strony firm takich jak DeepSeek, która niedawno trafiła na pierwsze strony gazet dzięki wysokowydajnym modelom sztucznej inteligencji, może zmienić nastroje. Jeśli DeepSeek lub inni rywale zdobędą kluczowe partnerstwa lub dokonają przełomów technologicznych, pozycja konkurencyjna OpenAI może trafić pod lupę graczy rynkowych.

Wpływy makroekonomiczne

Korzystne warunki rynkowe, niskie stopy procentowe i silna adopcja sztucznej inteligencji mogą pomóc w utrzymaniu wysokiej wyceny OpenAI. Jednak niekorzystne czynniki gospodarcze, takie jak rosnące stopy procentowe, inflacja lub niestabilność geopolityczna, mogą osłabić zaufanie inwestorów do szybko rozwijających się spółek wysokiego ryzyka. Pogorszenie koniunktury w sektorze technologicznym lub na szerszych rynkach akcji może mieć też negatywny wpływ na notowania OpenAI.