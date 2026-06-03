Pierwsza oferta publiczna OpenAI
Dowiedz się więcej o nadchodzącej pierwszej ofercie publicznej OpenAI, poznaj potencjalne czynniki cenotwórcze i dowiedz się, jak handlować akcjami związanymi z SI za pośrednictwem kontraktów CFD.
Kiedy nastąpi debiut giełdowy OpenAI?
OpenAI nie ogłosiło oficjalnej daty pierwszej oferty publicznej (IPO). Według stanu z 26 lutego 2025 r. spółka OpenAI działa w „ograniczonym” zysku, przyciągając inwestorów strategicznych (w tym giganta technologicznego Microsoft) i pozostając niedostępną dla akcjonariuszy publicznych. Mimo braku zapowiedzi oficjalnej daty doniesienia sugerują, że OpenAI rozważa złożenie pierwszej oferty publicznej w ciągu najbliższych dwóch lat.
Do czasu przedstawienia szczegółów dotyczących ewentualnego wejścia na giełdę, inwestorzy chcący uzyskać ekspozycję na technologie OpenAI mogą rozważyć pośrednie rozwiązania, takie jak inwestowanie w akcje partnerów spółki, jak np. Microsoft. Niektórzy inwestorzy decydują się na śledzenie firm partnerskich zaangażowanych w inicjatywy SI lub monitorowanie istotnych zmian w branży. Niemniej, do czasu formalnego wejścia na giełdę bezpośredni zakup udziałów OpenAI jest niemożliwy.
Czym jest OpenAI?
OpenAI to prywatne laboratorium badawcze sztucznej inteligencji, założone w 2015 r. przez przedsiębiorców technologicznych i naukowców, w tym Sama Altmana i Elona Muska. Jego celem założycielskim był rozwój badań i opracowanie sztucznej inteligencji ogólnej (AGI) z korzyścią dla całej ludzkości.
Podczas gdy wczesne projekty SI były w dużej mierze ukierunkowane na wyspecjalizowane procesy, produkty OpenAI zostały zaprojektowane do wykonywania szerokiego zakresu zadań. OpenAI wniosło znaczący wkład w badania nad sztuczną inteligencją, szczególnie w zakresie przetwarzania języka. Do najważniejszych narzędzi należą modele językowe, takie jak ChatGPT i GPT-4, a także platformy do tworzenia obrazów, takie jak DALL-E.
Struktura spółki ewoluowała z biegiem czasu. W 2019 roku wydzielono spółkę zależną o ograniczonym zysku, OpenAI LP, podczas gdy spółka OpenAI Inc. pozostała podmiotem dominującym non-profit. Elon Musk zrezygnował z członkostwa w zarządzie OpenAI w 2018 r., powołując się na potencjalny konflikt interesów wynikający z własnych inicjatyw Tesli w zakresie sztucznej inteligencji. W 2024 r. Musk złożył pozew przeciwko OpenAI, jej dyrektorowi generalnemu Samowi Altmanowi i prezesowi Gregowi Brockmanowi, twierdząc, że przedkładali oni zyski i interesy handlowe Microsoftu nad pierwotną misję spółki dotyczącą bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
OpenAI generuje przychody dzięki połączeniu partnerstw korporacyjnych, dostępu do API i subskrypcji konsumenckich. Spółka oferuje usługi biznesowe oparte na GPT za pośrednictwem interfejsu API OpenAI, które umożliwiają programistom integrację funkcji SI z własnymi aplikacjami. Ponadto OpenAI zarabia na swoim produkcie ChatGPT poprzez ChatGPT Plus, płatny model subskrypcji oferujący szybszy dostęp i funkcje premium.
Innym ważnym źródłem przychodów są rozwiązania SI dla firm, w ramach których OpenAI dostarcza niestandardowe modele i infrastrukturę SI dużym korporacjom. OpenAI jest też beneficjentem strategicznych inwestycji, np. w ramach współpracy z korporacją Microsoft, która łączy modele OpenAI z Azure i innymi produktami. To połączenie subskrypcji, licencji biznesowych i partnerstw w dziedzinie technologii chmury stanowi rdzeń modelu biznesowego OpenAI.
Co może wpływać na cenę akcji OpenAI w czasie rzeczywistym?
Zakładając, że spółka wejdzie na giełdę, bieżąca cena akcji OpenAI może być kształtowana przez różne czynniki, w tym postęp technologiczny, partnerstwa, nastroje rynkowe i otoczenie regulacyjne.
Premiery produktów i postęp technologiczny
Akcje OpenAI mogą zyskać dzięki przełomowym innowacjom, takim jak znany pod nazwą „Operator” agent SI do automatyzacji opartej na przeglądarce, który został uruchomiony 23 stycznia 2025 r. dla użytkowników ChatGPT Pro w Stanach. W miarę globalnego zwiększania zasięgu usługi ChatGPT wraz z aktualizacjami pamięci, rozumowania i personalizacji, zainteresowanie rynku może wzrosnąć.
Z drugiej strony, opóźnienia, problemy ze skalowalnością lub konkurencja ze strony konkurencyjnych firm z branży SI mogą osłabić nastroje. Sukces usługi Operator nie jest gwarantowany — jeśli nie zyska popularności, pojawią się obawy dotyczące prywatności lub jej wydajność spadnie, zaufanie do harmonogramu technicznego OpenAI może osłabnąć.
Partnerstwa strategiczne
Silne partnerstwa, zwłaszcza z firmą Microsoft, która zapewnia infrastrukturę chmury Azure i znaczne fundusze, mogą przyspieszyć rozwój OpenAI. Ogłoszony 21 stycznia 2025 r. projekt Stargate — inicjatywa infrastrukturalna w SI o wartości 500 miliardów dolarów realizowana przez OpenAI, SoftBank, Oracle, NVIDIA i Microsoft — może wzmocnić wycenę spółki przed pierwszą ofertą publiczną. Jednak nadmierne poleganie na kluczowych partnerach wiąże się z ryzykiem. Zmiany w priorytetach Microsoft, realokacja zasobów lub wyzwania związane z realizacją dużych projektów, takich jak Stargate, mogą wprowadzać niepewność.
Wyniki finansowe i wzrost przychodów
Prognozowane roczne przychody w wysokości 11,6 mld USD do 2025 r., napędzane przez subskrypcje ChatGPT Pro, licencje dla przedsiębiorstw i model o1 uruchomiony 5 grudnia 2024 r., mogą umacniać wartość akcji. Innowacje te mają na celu obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności tworzenia oprogramowania. Jednak osiągnięcie celów w zakresie przychodów nie jest pewne — wolniejsze wdrażanie rozwiązań w przedsiębiorstwach, nasilająca się konkurencja lub obawy dotyczące ograniczonej struktury zysków OpenAI mogą ograniczyć zdolność spółki do rentownego skalowania działalności.
Wyzwania regulacyjne i prawne
Proaktywne zarządzanie sztuczną inteligencją i zaangażowanie regulacyjne mogą wzmocnić wiarygodność OpenAI i przyciągnąć inwestycje, zwłaszcza jeśli spółka pozostanie liderem w zakresie odpowiedzialnych ram rozwoju sztucznej inteligencji. Jednak toczące się batalie prawne — takie jak pozew o naruszenie praw autorskich złożony w październiku 2024 r. w związku z praktykami nauczania modeli SI — mogą stwarzać ryzyko. W przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia, tego rodzaju spory mogą podważyć zaufanie do strategii zgodności OpenAI.
Nastroje rynkowe wobec SI
Apetyt inwestorów na pierwsze oferty publiczne związane ze sztuczną inteligencją może wspierać kurs akcji OpenAI, biorąc pod uwagę reputację spółki jako lidera branży. Jednak rosnąca konkurencja ze strony firm takich jak DeepSeek, która niedawno trafiła na pierwsze strony gazet dzięki wysokowydajnym modelom sztucznej inteligencji, może zmienić nastroje. Jeśli DeepSeek lub inni rywale zdobędą kluczowe partnerstwa lub dokonają przełomów technologicznych, pozycja konkurencyjna OpenAI może trafić pod lupę graczy rynkowych.
Wpływy makroekonomiczne
Korzystne warunki rynkowe, niskie stopy procentowe i silna adopcja sztucznej inteligencji mogą pomóc w utrzymaniu wysokiej wyceny OpenAI. Jednak niekorzystne czynniki gospodarcze, takie jak rosnące stopy procentowe, inflacja lub niestabilność geopolityczna, mogą osłabić zaufanie inwestorów do szybko rozwijających się spółek wysokiego ryzyka. Pogorszenie koniunktury w sektorze technologicznym lub na szerszych rynkach akcji może mieć też negatywny wpływ na notowania OpenAI.
Jak handlować akcjami OpenAI
Zakładając, że OpenAI udostępni swoje akcje na rynku publicznym, inwestorzy będą musieli wykonać kilka kroków, aby móc je nabyć. Oto krótka lista wymaganych czynności:
- Wybór platformy brokerskiejWybierz wiarygodnego brokera, który oferuje dostęp do akcji OpenAI. Platformy handlowe, takie jak Capital.com, oferują wykonywanie transakcji w formie kontraktów na różnice kursowe (CFD), które służą do spekulowania na zmianach cen bez nabywania aktywów bazowych.
- Rejestracja konta handlowegoOtwórz konto na wybranej platformie, podając niezbędne dane osobowe. Może wystąpić konieczność weryfikacji tożsamości.
- Zasil moje kontoZasil swoje konto za pomocą przelewu bankowego, karty lub innych metod. Upewnij się, że masz wystarczający kapitał na swoje transakcje.
- Monitorowanie notowań akcjiPo wejściu OpenAI na giełdę monitoruj notowania akcji w czasie rzeczywistym. Śledź również aktualności i komunikaty finansowe spółki, które mogą mieć wpływ na jej wycenę.
- Zlecenie transakcjiGdy będziesz gotowy, złóż zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem ceny, aby kupić akcje. Rozważ wykorzystanie zleceń stop loss do zarządzania ryzykiem.
Więcej informacji na temat kontraktów na różnice kursowe zawiera nasz przewodnik handlu CFD.
Jakimi akcjami spółek z sektora SI można handlować?
Choć akcje OpenAI pozostają niedostępne, ponieważ firma nie sformalizowała planów wejścia na giełdę, inwestorzy mogą zapoznać się z szeregiem akcji związanych ze sztuczną inteligencją, które są już w obrocie publicznym. Spółki te oferują ekspozycję na rosnący sektor sztucznej inteligencji i mogą być przedmiotem obrotu za pośrednictwem kontraktów CFD. Poniżej przedstawiamy kilka godnych uwagi przykładów:
- Microsoft (MSFT): Microsoft jest jedną z największych spółek związanych z SI pod względem kapitalizacji rynkowej. Partnerstwo giganta technologicznego z OpenAI w 2019 r. i kolejne wielomiliardowe rundy finansowania wzmocniły rolę sztucznej inteligencji w jego ekosystemie. Wybrane godne uwagi inicjatywy Microsoft oparte na sztucznej inteligencji obejmują Azure AI, GitHub Copilot i Microsoft 365 Copilot. Dowiedz się, jak handlować kontraktami CFD na Microsoft.
- Nvidia (NVDA): Nvidia jest przodującym graczem na rynku sprzętu komputerowego słynącym ze swoich procesorów graficznych, które są niezbędne do szkolenia i wdrażania złożonych modeli AI. Platformy SI spółki są wykorzystywane w centrach danych, pojazdach autonomicznych i aplikacjach do głębokiego uczenia. Dowiedz się, jak handlować kontraktami CFD na Nvidia.
- Alphabet (GOOGL): Alphabet, spółka macierzysta Google, wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich podstawowych usługach, takich jak wyszukiwarka Google, rekomendacje YouTube i Asystent Google. Projekty Alphabet związane z SI, w tym spółka zależna DeepMind i platforma Gemini AI, pomagają napędzać innowacje w całym portfolio produktów. Dowiedz się, jak handlować kontraktami CFD na Alphabet.
- C3.ai (AI): C3.ai to spółka zajmująca się wyłącznie sztuczną inteligencją, która specjalizuje się w oprogramowaniu do analizy predykcyjnej i optymalizacji dla przedsiębiorstw. Jej narzędzia są wykorzystywane w różnych branżach do takich zastosowań, jak zarządzanie łańcuchem dostaw i wykrywanie oszustw.
- SoundHound AI (SOUN): SoundHound AI koncentruje się na technologiach głosowych i konwersacyjnej sztucznej inteligencji, oferując rozwiązania za pośrednictwem swojej platformy Houndify. Narzędzia te umożliwiają rozumienie języka naturalnego w różnych branżach.
Więcej informacji można znaleźć w naszym kompleksowym przewodniku po handlu na SI i przewodniku najlepszych akcji związanych z SI.
Kiedy będzie można handlować akcjami OpenAI?
OpenAI pozostaje podmiotem prywatnym, co oznacza brak bezpośredniego dostępu do jego akcji na rynkach publicznych. Dopóki spółka nie ogłosi wejścia na giełdę, nie można kupować ani sprzedawać akcji OpenAI za pośrednictwem tradycyjnej giełdy lub platform CFD.
Mimo trwających spekulacji na temat potencjalnej pierwszej oferty publicznej brakuje konkretnych wskazówek dotyczących jej terminu. Inwestorzy, którzy chcą śledzić postępy OpenAI, często monitorują podmioty partnerskie, takie jak Microsoft, które posiadają udziały w jej technologii.
Jeśli spółka zdecyduje się wejść na giełdę, szczegóły dotyczące oferty akcji, miejsca notowania i odpowiednich zezwoleń regulacyjnych zostaną ogłoszone później. Do tego czasu bezpośredni handel akcjami OpenAI pozostanie niedostępny.
Częste pytania
Czym jest OpenAI?
OpenAI to prywatna organizacja zajmująca się badaniami nad sztuczną inteligencją założona w 2015 roku wspólnie przez Sama Altmana, Elona Muska (który później odszedł) i innych liderów z branży technologicznej. Jej misją jest zapewnienie, że sztuczna inteligencja (AGI) przyniesie korzyści ludzkości. Wśród najważniejszych narzędzi opracowanych przez OpenAI należy wymienić ChatGPT i DALL-E. OpenAI działa jako organizacja non-profit z komercyjnym podmiotem zależnym opartym na modelu ograniczonego zysku i współpracuje z partnerami, takimi jak Microsoft, w celu integracji rozwiązań SI w różnych branżach.
Czy można handlować ChatGPT?
Nie. ChatGPT jest produktem opracowanym przez OpenAI, a nie zbywalnym aktywem. Chociaż OpenAI pozostaje spółką prywatną, jej technologie, w tym ChatGPT, przyczyniają się do rozwoju szerszego ekosystemu sztucznej inteligencji. Inwestorzy zainteresowani ekspozycją na sztuczną inteligencję mogą rozważyć spółki giełdowe, które zainwestowały lub współpracują z OpenAI, jak np. Microsoft.
Kiedy OpenAI wejdzie na giełdę?
Na chwilę obecną OpenAI nie ogłosiła planów złożenia pierwszej oferty publicznej (IPO). Spółka pozostaje własnością prywatną pozyskującą finansowanie od inwestorów strategicznych, takich jak Microsoft. Mimo iż istnieją spekulacje na temat potencjalnego IPO, nie potwierdzono żadnego oficjalnego harmonogramu ani szczegółów. Inwestorzy powinni monitorować komunikaty OpenAI pod kątem wszelkich aktualizacji statusu własności spółki.