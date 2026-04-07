CFD's vs forex: Wat moeten handelaren weten?
Hoe verhoudt de handel in CFD's zich tot de handel in forex? Hieronder bespreken we de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen deze belangrijke handelsconcepten, van de hefboomwerking tot informatie over de beleggingscategorieën en nog veel meer.
CFD's en forex: Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
CFD's (contracts for difference) en forex worden vaak met elkaar vergeleken, hoewel het totaal verschillende concepten zijn. Beide bieden handelaren de mogelijkheid om te speculeren op de financiële markten, maar ze verschillen in hun toepassingsgebied.De handel in CFD's biedt toegang tot een groot aantal markten, waaronder aandelen, grondstoffen en indexen, terwijl forex zich alleen richt op valutaparen.
Bij ons handelt u in forex via CFD's. Dit betekent dat u - naast andere beleggingscategorieën - toegang krijgt tot de internationale valutamarkten, en dat alles met de flexibiliteit en hefboomwerking die CFD's bieden. U moet er echter rekening mee houden dat de hefboomwerking zowel uw verliezen als uw winsten vergroot.
Om het onderscheid tussen de handel in CFD's en forex te verduidelijken, volgt hier de definitie van elke term.
Wat zijn CFD's?
CFD's zijn derivaten waarmee u kunt handelen op prijsbewegingen van verschillende activa - zoals aandelen, grondstoffen of forex - zonder deze in bezit te nemen. Ze zijn flexibel en hebben geen vaste einddatum, dus u kunt uw positie zo lang openhouden als u wilt. CFD's zijn vooral populair voor handelsposities op de korte tot middellange termijn en bieden de mogelijkheid om te handelen met hefboomwerking (ook wel handelen met marge genoemd). Dit betekent dat u een grotere positie kunt innemen met een relatief kleine inleg, hoewel het ook uw ptentiële verliezen en winsten vergroot.
Met CFD's hebt u zowel de keuze om een positie in te nemen op een actief met een stijgende prijs, een zogenaamde long positie, of een dalende prijs, een zogenaamde short positie. Houd er rekening mee dat de onderstaande illustraties alleen de potentiële winst laten zien - indien de koers in elk scenario in de tegenovergestelde richting zou bewegen, zou u in plaats daarvan verlies lijden.
Wat is forex?
De handel in forex richt zich specifiek op het wisselen van valuta. Bij de handel in forex proberen handelaren te profiteren van de schommelingen in de wisselkoersen tussen valutaparen zoals EUR/USD of GBP/JPY. Dit doen ze door 'long' of 'short' te gaan, afhankelijk van de verwachte prestaties voor de valutaparen.
Als u bijvoorbeeld EUR/USD verhandelt en u verwacht dat de EUR sterker zal worden ten opzichte van de USD, dan zou u 'long gaan' of kopen. Als u echter denkt dat EUR zwakker zal worden ten opzichte van USD, dan zou u 'short gaan' of verkopen.
Waarom kiezen handelaren voor CFD's?
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse redenen waarom handelaren voor CFD's kiezen.
- Toegankelijkheid tot diverse markten: handel in aandelen, grondstoffen, forex en meer, en dat allemaal vanaf één platform.
- Hefboomwerking (ook wel handelen met marge) genoemd: neem gotere posities in met een kleinere initiële investering. Dit verhoogt niet alleen het potentiële rendement, maar ook het risico.
- Flexibele tijdsduur: geen vaste vervaldata, zodat handelaren hun posities op elk gewenst moment kunnen sluiten.
- Diversificatie: spreid uw rekening moeiteloos over verschillende activaklassen.
- Focus op de korte en middellange termijn: geschikt voor daytrading, waarbij handelaren proberen in te spelen op de actuele marktsituatie.
Waarom kiezen handelaren voor forex?
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse redenen waarom handelaren voor forex kiezen.
- Hoge liquiditeit: toegang tot een markt met een hoog handelsvolume, zodat u razendsnel posities kunt innemen en verlaten.
- Voor- en nabeurshandel: omdat de markt bijna 24/5 beschikbaar is, kunnen handelaren onmiddellijk reageren op wereldwijde gebeurtenissen.
- Hefboomwerking: neem gotere posities in met een kleinere initiële investering. Dit verhoogt niet alleen het potentiële rendement, maar ook het risico.
- Focus op valutaparen: speculeer op wereldwijde economische trends door de schommelingen in valutawaarden te volgen.
- Dynamische marktomgeving: Neem deel aan een dynamische markt die de wereldwijde economische activiteit weerspiegelt, maar zorg ervoor dat u uw risico's zorgvuldig beheert.
Waarin verschillen CFD's en forex?
Hoewel CFD's en forex allebei inhouden dat u speculeert op koersbewegingen zonder de onderliggende activa te bezitten, verschillen ze in hun toepassingsgebied en structuur. CFD's omvatten een ruime waaier aan activa, waaronder aandelen, indexen, grondstoffen, en valutaparen, en bieden handelaars toegang tot verschillende markten vanaf één platform. Zoals eerder vermeld, kunt u bij ons forex verhandelen via CFD's. Hierbij wordt de valutahandel gecombineerd met de flexibiliteit van CFD-contracten, bijvoorbeeld met instelbare looptijden van posities.
De handel in forex richt zich echter uitsluitend op valutaparen. Handelaren proberen hierbij winst te maken door de veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta's te voorspellen. In tegenstelling tot CFD's op andere activa, hebben forextransacties uitsluitend betrekking op de bewegingen in de wisselkoersen van valuta. De forexmarkt is bijna 24/5 actief, waardoor u continu nieuwe handelsmogelijkheden krijgt.
CFD's bieden u in wezen een bredere toegang tot diverse markten, terwijl forex één enkele, zij het zeer liquide markt is, die zich specifiek richt op valutaparen, elk met hun eigen unieke handelsstrategieën en uitgangspunten.
Hieronder vindt u meer informatie over de verschillen tussen forex en CFD's.
Wat zijn de gelijkenissen tussen CFD's en forex?
CFD's en forex hebben een aantal overeenkomsten, die vooral aantrekkelijk zijn voor handelaren die op zoek zijn naar flexibiliteit. Beide bieden de mogelijkheid om te handelen met een hefboom, waardoor handelaren grotere posities kunnen innemen met een kleinere initiële investering. Hierdoor nemen zowel de potentiële winsten als de potentiële verliezen toe.
Bij beide moet er ook een spread betaald worden, hoewel het bedrag van deze spread varieert tussen forex en andere CFD's. Zowel bij forex-CFD's als andere CFD's wordt een nachtpremie in rekening gebracht wanneer u een positie langer dan een dag aanhoudt. Deze premie is echter afhankelijk van de activaklasse waarin u handelt.
Op beide markten kunt u speculeren op prijsbewegingen zonder de onderliggende activa te bezitten. Daardoor kunnen handelaren zowel long (kopen) als short (verkopen) gaan. Omdat de handelsplatforms zo toegankelijk zijn en er minimale stortingsvereisten zijn, hebben beide markten bovendien een lage toegangsdrempel.
Dankzij deze gemeenschappelijke karakteristieken zijn CFD's en forex erg populair. Handelaren kunnen namelijk op een toegankelijke manier handelen met hefboomwerking.
Hoe wordt forex verhandeld met CFD's?
Als men forex verhandelt met CFD's, speculeren handelaren op de wisselkoersbewegingen tussen valutaparen zonder dat ze de valuta's daadwerkelijk in bezit hoeven te nemen. Een forex-CFD is een afspiegeling van de koersschommelingen van een valutapaar, zoals bijvoorbeeld EUR/USD. Daardoor kan men in beide richtingen profiteren van de koersschommelingen.
Omdat ze bij CFD's op forex verhandelen, kunnen handelaren gebruik maken van een hefboom, wat betekent dat ze slechts een deel van de volledige waarde van hun positie hoeven in te leggen. Dit vergroot de blootstelling aan de markt, waardoor zowel de potentiële winsten als de potentiële verliezen toenemen. Daarnaast bieden forex-CFD's de flexibiliteit om zowel long (als u verwacht dat een valuta in waarde zal stijgen) als short te gaan (als u verwacht dat een valuta in waarde zal dalen).
Handelaren die forex verhandelen via CFD's, profiteren niet alleen van de liquiditeit en 24/5 toegang tot de forexmarkt, maar ook flexibele positiegroottes en geen vaste vervaldata voor de contracten.
Wat is beter voor handelaren in derivaten: CFD's of forex?
Of CFD's of forex beter is voor handelaren in derivaten, hangt af van hun individuele handelsdoelen en voorkeuren. CFD's bieden toegang tot diverse soorten activa zoals aandelen, grondstoffen, indexen en forex, waardoor handelaren hun rekening moeiteloos kunnen diversifiëren. Deze flexibiliteit kan interessant zijn voor handelaren die willen speculeren op meerdere markten.
De handel in forex richt zich daarentegen alleen op valutaparen, is zeer liquide en is bijna 24/5 actief. Voor handelaren die voornamelijk geïnteresseerd zijn in internationale valuta en economische trends, vormt forex een zeer gespecialiseerde markt met minder variabelen dan CFD's.
Vergeet echter niet dat forex ook via CFD's verhandeld kan worden, waardoor handelaren op de schommelingen van de wisselkoersen kunnen speculeren zonder dat ze de valuta's in bezit hoeven te nemen. Dit gebeurt vaak op basis van dezelfde fundamentele en technische analyse.
Kortom, CFD's zijn ideaal voor handelaren die variatie en flexibiliteit waarderen, terwijl forex misschien beter is voor wie een specifieke, liquide markt met wisselkoersen verkiest. Elke optie heeft zijn unieke voordelen, dus de keuze is grotendeels afhankelijk van de strategie van de handelaar en de activa die hij verkiest.
De handel in CFD's en forex bij Capital.com
Als u bij ons handelt in CFD's en forex, kunt u zowel long of short gaan op een groot aantal markten. U moet er ook voor zorgen dat uw risicobeheer de potentiële volatiliteit kan weerstaan. Daarnaast moet u ook leren hoe u uw handelspsychologie kunt ontwikkelen om met meer vertrouwen te handelen op de financiële markten.
Veelgestelde vragen
Is de handel in forex hetzelfde als de handel in CFD's?
Niet helemaal. De handel in forex en de handel in CFD's zijn allebei een vorm van derivatenhandel, maar ze zijn niet hetzelfde. Bij de handel in forex worden valutaparen verhandeld, terwijl de handel in forex via CFD's een manier is om te speculeren op de wisselkoersen zonder de valuta in bezit te hoeven nemen. Bij de handel in forex via CFD's maakt u gebruik van een CFD die de prijsbewegingen van de forexmarkt weerspiegelt.
Wat is een CFD op forex?
Met een CFD (contract for difference) op forex kunt u valutaparen verhandelen zonder de onderliggende valuta in bezit te nemen. Hierbij sluit u een contract met de broker om het verschil in de koers van het valutapaar uit te wisselen vanaf het moment dat u de positie opent tot het moment dat u de positie sluit. Hiermee kunt u long of short gaan op valutaparen en handelen met hefboomwerking.
Kan ik forex verhandelen zonder CFD's?
Ja, u kunt rechtstreeks forex verhandelen zonder gebruik te maken van CFD's. Dit houdt in dat u de feitelijke valutaparen koopt en verkoopt op de forexmarkt. Veel brokers bieden daarom specifieke handelsrekeningen voor forex aan. Deze rekeningen kunnen andere margevereisten en kosten hebben dan CFD's.
Wat is het verschil tussen CFD's en forex?
Het belangrijkste verschil is dat CFD's contracten zijn waarmee u kunt handelen op de prijsbewegingen van verschillende soorten activa, zoals forex, aandelen, grondstoffen en indexen. De handel in forex richt zich uitsluitend op valutaparen. U kunt forex rechtstreeks of via CFD's verhandelen, maar met CFD's kunt u ook op andere markten handelen, waardoor ze een algemener handelsinstrument zijn.