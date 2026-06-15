De beursgang van Stripe - hoe handelt u in Stripe-aandelen?
Lees meer over de geplande beursgang van Stripe, bekijk de belangrijkste factoren die de aandelenprijs zouden kunnen beïnvloeden en ontdek hoe u tech-aandelen verhandelt via CFD's.
Wanneer gaat Stripe naar de beurs?
Stripe heeft nog geen officiële datum aangekondigd voor zijn beursgang. Het bedrijf is per 20 januari 2025 nog steeds in privébezit, ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijke beursgang.
Uit rapporten blijkt dat Stripe meerdere mogelijkheden voor een beursgang heeft onderzocht, zoals een directe notering of een traditionele beursgang. Het online betalingsbedrijf werd in 2025 geschat op ongeveer $ 91,5 miljard - aanzienlijk lager dan de piekwaarde van $ 95 miljard in 2021. Hoewel deze fondsenwerving de beursgang heeft uitgesteld, duidt dit er ook op dat Stripe uiteindelijk de openbare markt zal opzoeken om langetermijnkapitaal aan te trekken.
Aangezien er geen definitieve tijdlijn voor een beursgang is, kunnen handelaren die interesse hebben in de fintech-sector zich verdiepen in beursgenoteerde concurrenten zoals PayPal of andere betalingsverwerkende bedrijven.
Wat is Stripe?
Stripe is een particulier financieel technologiebedrijf dat bedrijven voorziet van betalingsverwerking en financiële infrastructuur. Het bedrijf werd in 2010 opgericht door de Ierse ondernemers Patrick en John Collison en heeft twee hoofdkantoren in San Francisco, Californië, en Dublin, Ierland.
Het platform van Stripe ondersteunt transacties met krediet- en debetkaarten en digitale portemonnees zoals Apple Pay en Google Pay, zodat bedrijven zowel elektronische als fysieke betalingen kunnen accepteren, hun inkomsten kunnen beheren en hun financiële activiteiten kunnen optimaliseren. Naast betalingsverwerking levert Stripe ook diensten als abonnementsfacturatie, fraudedetectie met Radar en bedrijfsfinanciering via Stripe Capital.
Ondanks de langdurige speculatie over een beursgang, blijft Stripe voorlopig in particuliere handen. Begin 2023 werd het bedrijf geschat op ongeveer $ 65 miljard, aanzienlijk minder dan de piekwaarde vn $ 95 miljard in 2021.
Welke factoren zouden de prijs van het aandeel Stripe kunnen beïnvloeden?
De koers van het aandeel Stripe - mocht het naar de beurs gaan - kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals het transactievolume, de concurrentiedruk, de ontwikkelingen in de regelgeving en het bredere marktsentiment.
Omzetgroei en transactievolume
Stripe genereert inkomsten uit de vergoedingen die het aanrekent wanneer een transactie wordt uitgevoerd op zijn platform. Dit betekent dat de prestaties van het bedrijf wellicht afhankelijk zijn van online uitgavenpatronen en wereldwijde trends op het gebied van e-commerce.
Tijdens de COVID-19 pandemie namen digitale betalingen bijvoorbeeld explosief toe, wat mede bijdroeg aan de piekwaarde van Stripe van $ 95 miljard in 2021. Naarmate de groei van e-commerce in 2022-2023 echter weer afzwakte en de hoge inflatie de uitgaven aantastte, daalde de waarde van het bedrijf na de financieringsronde van 2023 tot ongeveer $ 65 miljard. Mocht het aantal online transacties blijven afnemen, met name in cruciale markten zoals de VS en Europa, dan zou dit een negatieve invloed kunnen hebben op de potentiële aandelenkoers van Stripe.
Concurrerend landschap
Stripe concurreert met PayPal en Block in het segment digitale betalingen, een niche van de fintech-sector. De aandelenkoers van Stripe kan dan ook beïnvloed worden door verschuivingen in het marktaandeel, de lancering van nieuwe producten of strategische partnerschappen binnen de sector. Als een concurrent goedkopere betaalsystemen aanbiedt of exclusieve partnerschappen aangaat met grote handelaren, kan het concurrentievermogen van Stripe afzwakken.
Innovaties zoals verbeterde fraudedetectie, geïntegreerde financiële oplossingen of betere tools voor ontwikkelaars kunnen de positie van Stripe daarentegen versterken. Het succes van haar banking-as-a-service en financieringsproducten - zoals Stripe Treasury en Stripe Capital - kan eveneens invloed hebben op het sentiment.
Regelgeving en juridische kwesties
Stripe is onderworpen aan regelgevend toezicht in meerdere rechtsgebieden. Wijzigingen in de wetgeving omtrent betalingen, gegevensbescherming of anti-witwaswetgeving (AML) kunnen resulteren in extra compliancekosten of operationele beperkingen.
Als overheden strengere regels opleggen voor digitale betalingen of grensoverschrijdende transacties, moet Stripe mogelijk zijn bedrijfsmodel aanpassen. Ook de uitkomsten van juridische geschillen, zoals geschillen over afwikkelingsvergoedingen of de naleving van consumentenbeschermingswetten, kunnen van invloed zijn op de publieke opinie.
Macro-economische factoren en rentetarieven
Tijdens periodes van sterke economische groei breiden bedrijven vaak uit, waardoor de betalingsvolumes toenemen en de inkomsten van Stripe mogelijk stijgen. Tijdens een economische neergang, inflatie of stijgende rentetarieven zouden de consumenten- en bedrijfsuitgaven echter kunnen dalen, wat mogelijk een impact zou kunnen hebben op de aandelenkoers van Stripe.
Stripe is een snelgroeiend techbedrijf, en daarom kan de marktwaarde van Stripe erg gevoelig zijn voor verschuivingen in het sentiment ten aanzien van de algemene fintechsector. Als de rente hoog blijft, kunnen groeiaandelen onder druk komen te staan, aangezien handelaren wellicht eerder voor stabielere, inkomstengenererende activa zullen kiezen.
Marktsentiment ten aanzien van beursgangen in de fintech-sector
Het succes van andere beursgangen in de fintech-sector zou ons meer inzicht kunnen verschaffen in de manier waarop Stripe door de beurzen ontvangen zou kunnen worden. Mochten recente notering van fintech-bedrijven, zoals die van andere betalingsverwerkers of aanbieders van banking-as-a-service, het goed doen, dan zou dat op een sterke vraag kunnen wijzen.
Als deze bedrijven het echter moeilijk hebben na de beursgang - hetzij als gevolg van volatiele inkomsten, reglementair toezicht of bezorgdheid over de winstcijfers - kan dit een negatieve invloed hebben op de aandelenkoers van Stripe. Ook het marktsentiment ten aanzien van fintech- en betalingsbedrijven zou een rol kunnen spelen bij de bepaling van de marktwaarde van Stripe na de beursgang.
Hoe handelt u in het aandeel Stripe?
Als, en wanneer, Stripe naar de beurs gaat, moet u eerst enkele stappen ondernemen om de aandelen te kunnen verhandelen.
- Kies een brokerKies een betrouwbare broker die Stripe-aandelen aanbiedt. Capital.com biedt toegang tot duizenden activa via contracts for difference (CFD's), zodat u kunt speculeren op prijsbewegingen zonder dat u het onderliggende aandeel in bezit hoeft te nemen.
- Open een handelsrekeningOpen een rekening bij het gewenste platform, verstrek de relevante persoonsgegevens en verifieer uw identiteit.
- Mijn account financierenFinancier uw rekening via de gewenste betaalmethode. Zorg ervoor dat u voldoende kapitaal hebt om te kunnen handelen, en handel nooit met geld dat u niet kunt verliezen.
- Volg de prestaties van het aandeelZodra Stripe op de beurs genoteerd staat, kunt u het aandeel volgen aan de hand van de meest actuele informatie. Lees het nieuws en volg de financiële berichtgeving van het bedrijf. Dit kan namelijk de prijs van het aandeel beïnvloeden.
- Plaats een orderAls u klaar bent, plaatst u een markt- of limietorder om aandelen te kopen. Vergeet niet om stop-loss orders en take-profit orders te plaatsen om uw potentiële verliezen te beperken en uw winsten veilig te stellen.
Meer informatie over contracts for difference vindt u in onze handelsgids voor CFD's.
Welke fintech-aandelen kan ik verhandelen?
Hoewel Stripe nog steeds in particuliere handen en er nog geen definitieve beursgang is gepland, kunnen handelaren nog steeds blootgesteld worden aan de fintech-sector door te handelen in beursgenoteerde bedrijven die actief zijn op het gebied van digitale betalingen, financiële diensten en infrastructuur voor financiële technologie.
PayPal (PYPL)
PayPal is wereldwijd een van de grootste en meest bekende platforms voor digitale betalingen. Het bedrijf ondersteunt online transacties voor zowel particulieren als bedrijven en is eigenaar van Venmo, een van de grootste peer-to-peer betaalapps in de VS. PayPal verleent bovendien Buy Now, Pay Later (BNPL)-diensten, cryptocurrency-transacties en bedrijfsleningen.
Block (SQ)
Block, voorheen bekend onder de naam Square, beheert verschillende financiële diensten, waaronder het bekende point-of-sale (POS) systeem, bedrijfsleningen en Cash App, een mobiel betaal- en investeringsplatform. Via de dochteronderneming Spiral heeft het bedrijf zijn activiteiten bovendien uitgebreid naar blockchain en cryptocurrency. Block is een rechtstreekse concurrent van Stripe op het gebied van betalingsverwerking voor winkeliers.
Visa (V) en Mastercard (MA)
Visa en Mastercard domineren de wereldwijde betalingssector en verwerken jaarlijks miljarden transacties. Hun infrastructuur ondersteunt talloze digitale transacties, waaronder ook transacties die verwerkt worden door bedrijven als Stripe. Zowel Visa als Mastercard bieden verschillende producten en diensten aan, zoals contactloze betalingen, e-commerce en open bankieren.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi Technologies is een aanbieder van digitaal bankieren en persoonlijke financiën en richt zich op het herfinancieren van studentenleningen, het verstrekken van persoonlijke leningen, creditcards en beleggingsdiensten. In tegenstelling tot traditionele banken werkt SoFi uitsluitend online en heeft het zijn fintech-ecosysteem uitgebreid met aandelenhandel, cryptocurrency-transacties en een divisie voor zakelijk bankieren.
Lees meer over de handel in fintech-aandelen en meer. Raadpleeg onze uitgebreide gids voor de aandelenhandel.
Hoe lang nog tot ik in Stripe-aandelen kan handelen?
Stripe blijft tot op vandaag een privébedrijf, wat betekent dat de aandelen nog niet beschikbaar zijn voor het publiek. Zolang het bedrijf niet naar de beurs gaat, kunnen handelaren geen Stripe-aandelen kopen of verkopen, zowel via traditionele beurzen of via CFD's.
Ondanks de geruchten over een mogelijke beursgang, heeft Stripe nog geen definitieve tijdlijn voor zijn beursgang vastgelegd. Het bedrijf heeft in het verleden al mogelijkheden zoals een directe notering of een traditionele beursgang onderzocht, maar er zijn nog geen formele plannen bevestigd.
Wie blootgesteld wil worden aan de digitale betalingssector, kan opteren voor beursgenoteerde bedrijven zoals Visa en Mastercard, die wereldwijd kaarttransacties domineren, of Block, dat Square en Cash App beheert. Daarnaast kunnen handelaren bedrijven volgen die afhankelijk zijn van de betalingsinfrastructuur van Stripe, zoals bijvoorbeeld Amazon.
Als Stripe naar de beurs gaat, zal er meer informatie over de aandelenstructuur, de beursnotering en de beschikbaarheid van de aandelen worden vrijgegeven. Tot die tijd kan er niet gehandeld worden in Stripe-aandelen.
Veelgestelde vragen
Wanneer gaat Stripe naar de beurs?
Stripe heeft nog geen officiële datum aangekondigd voor zijn beursgang. Hoewel er geruchten zijn omtrent een beursgang, blijft het bedrijf voorlopig in particuliere handen. Een eventuele aankondiging van de beursgang zal informatie bevatten zoals de beursnotering en de prijs van de aandelen.
Hoe handel of beleg ik in Stripe vóór de beursgang?
Totdat Stripe naar de beurs gaat, kunnen de aandelen niet verhandeld worden op beurzen of CFD-platforms. Sommige institutionele handelaren hebben toegang tot Stripe-aandelen via secundaire privémarkten, maar deze mogelijkheden zijn meestal beperkt tot geaccrediteerde beleggers. Handelaren die blootgesteld willen worden aan de fintech-sector, kunnen beursgenoteerde bedrijven zoals PayPal of Block verhandelen. Deze zijn reeds beschikbaar op CFD-platforms, waardoor handelaren kunnen speculeren op de koersschommelingen zonder dat ze het onderliggende aandeel in bezit hoeven te nemen.
Zullen Stripe-aandelen beschikbaar zijn via CFD's?
Als Stripe naar de beurs gaat, kunnen de aandelen mogelijk verhandeld worden via CFD's. Dit is afhankelijk van het aanbod van de broker. Handelaren moeten bij hun CFD-aanbieder navragen of Stripe na de beursgang als verhandelbaar instrument zal worden opgenomen.
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