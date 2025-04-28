De beursgang van Starlink - hoe handelt u in Starlink-aandelen?

Welke factoren zijn van invloed op de bedrijfswaarde van Starlink?

De uiteindelijke koers van Starlink bij de beursgang zal waarschijnlijk worden bepaald door een combinatie van bedrijfsspecifieke factoren en algemene marktontwikkelingen. Een aantal factoren die de waarde van Starlink kunnen beïnvloeden zodra de aandelen worden genoteerd, zijn:

Financiële prestaties en cashflow

Aanhoudende omzetgroei, hogere marges en een positieve cashflow zouden het gemakkelijker maken om de waarde van het bedrijf te bepalen op basis van traditionele multiples. Een stagnatie van de omzetgroei, torenhoge lanceringskosten of nieuwe verliezen zouden echter de belangstelling bij de beursgang kunnen temperen.

Groei van het aantal abonnees en gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU)

Starlink heeft wereldwijd meer dan 5 miljoen abonnees. Een aanhoudende groei, een laag klantverloop (ook wel ‘churn’ genoemd) en een groter aandeel van zakelijke en mobiele gebruikers met een hogere ARPU zouden verder optimisme kunnen ondersteunen. Een tragere netto groei, een stijgende churn of grotere prijsverlagingen zouden daarentegen de prognoses onder druk kunnen zetten en de bedrijfswaarde kunnen verlagen.

Wettelijke goedkeuringen en spectrumtoegang

De licenties blijven een bepalende factor. In mei 2025 ligt de definitieve goedkeuring in India nog steeds niet vast, ondanks een intentieverklaring. Als Starlink daar groen licht krijgt of als er vooruitgang wordt geboekt in andere dichtbevolkte regio's, zou dit het potentiële klantenbestand van Starlink aanzienlijk kunnen vergroten. Eventuele vertragingen of extra spectrumkosten zouden echter het tegenovergestelde effect kunnen hebben.

De concurrentie op het gebied van LEO-breedband

Op 28 april 2025 werd Amazon's Project Kuiper ingezet met de lancering van 27 satellieten. Ook de Chinese Guowang- en Qianfan-satellietnetwerken vorderen snel, ondanks eerdere tegenslagen. Als deze projecten slagen, zou dit de aandelenkoers van Starlink bij de beursgang onder druk kunnen zetten. Technische problemen of vertragingen bij de lanceringen van concurrenten zouden daarentegen de waarde van Starlink kunnen verhogen.

Lanceringskosten en investeringen

Volgens schattingen bedragen de interne kosten van SpaceX per Falcon 9-vlucht in mei 2025 tussen de 15 en 30 miljoen dollar. In 2022 formuleerde Musk echter dat hij op lange termijn streeft naar minder dan 10 miljoen dollar per Starship-lancering. Als het bedrijf deze cijfers weet te behalen en de levensduur van de satellieten kan verlengen, kan dat de investeringen verlagen en de cashflow verhogen, wat op zijn beurt een hogere waardering zou kunnen opleveren. Mislukte lanceringen, vertragingen vanwege de regelgeving of tegenvallende kostenreducties kunnen daarentegen extra risico's met zich meebrengen.

Overheids- en defensiecontracten

Lucratieve contracten met Amerikaanse en geallieerde instanties – zoals belangrijke overheids- en defensiecontracten – kunnen jarenlange inkomstenzekerheid bieden. De verlenging van dergelijke contracten zou beleggers gemoedsrust kunnen bieden, hoewel politieke druk of bezuinigingen de prognoses juist kunnen drukken.