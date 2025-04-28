De beursgang van Starlink - hoe handelt u in Starlink-aandelen?
Meer informatie over Starlink en de mogelijke beursgang, welke factoren de beursgang van Starlink zouden kunnen beïnvloeden en hoe u de aandelen verhandelt via CFD's.
Wanneer gaat Starlink naar de beurs?
Per 27 mei 2025 is er nog geen definitieve datum bekend voor de beursgang van Starlink. De divisie voor satellietinternet blijft voorlopig onderdeel van SpaceX en heeft nog geen beursgang aangevraagd, noch zijn er underwriters aangesteld.
Op 20 mei 2025 herhaalde Elon Musk in een gesprek met Bloomberg-redacteur Mishal Husain – dat Starlink ‘zodra de cashflow voorspelbaar is’ naar de beurs zou kunnen gaan, maar weigerde daarbij een termijn te noemen en zei dat hij ‘geen haast’ had om het bedrijf bloot te stellen aan de periodieke druk van kwartaalcijfers.
Als de beursgang daadwerkelijk plaatsvindt, is het mogelijk dat Starlink op de Nasdaq-beurs wordt genoteerd. Tot die tijd bevindt Starlink zich in de pre-IPO-fase, waardoor er geen aandelen beschikbaar zijn op openbare beurzen.
Wat is Starlink?
Starlink is de divisie voor satellietinternet van SpaceX, een particulier ruimtevaartbedrijf onder leiding van Elon Musk. Starlink werd geïntroduceerd in 2015 en is sinds 2020 beschikbaar voor het publiek. Het verbindt gebruikers met het internet via een netwerk van satellieten in een lage baan om de aarde (LEO). Op 23 mei 2025 bestond dit netwerk uit ongeveer 8700 satellieten, waarvan er ongeveer 7500 in een baan om de aarde draaiden. Dit is de grootste satellietvloot ooit. Het netwerk blijft zich uitbreiden dankzij de frequente lanceringen met Falcon 9-raketten. In 2025 zullen SpaceX-raketten opnieuw nieuwe satellieten in een baan om de aarde brengen.
Starlink genereert inkomsten uit de verkoop van een eenmalige hardwarekit en doorlopende servicekosten, aangevuld met de verkoop van bulkcapaciteit aan luchtvaartmaatschappijen, rederijen en overheidsklanten. Volgens de laatste cijfers bedient Starlink in mei 2025 meer dan 5 miljoen klanten in meer dan 125 landen en streeft het bedrijf naar verdere groei in grote opkomende markten zoals India, waar de goedkeuring door de regelgevende instanties nog steeds in behandeling is.
Lees meer in onze handelsgids voor de beursgang van SpaceX.
Hoe verdient Starlink geld?
Starlink genereert inkomsten op twee manieren: eerst verkoopt het bedrijf een gebruikersterminal – soms met verlies – en vervolgens brengt het doorlopende kosten in rekening voor de verbinding. Dit wordt aangevuld met diensten voor bedrijven en overheden, die een hogere marge opleveren, en met groothandelsovereenkomsten met mobiele operators.
Hierna vindt u meer informatie over de inkomstenbronnen van Starlink:
|
Inkomstenbron
|
Beschrijving
|
Gebruikersterminal
|
Eenmalige verkoop van apparaten, routers en de draagbare Mini; de hardware is echter geen belangrijke winstbron en wordt over het algemeen gesubsidieerd.
|
Particuliere abonnementen
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Maandelijkse abonnementen voor woningen en gebruikers van campers/‘Roam’.
|
Bedrijven
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‘Global Priority’ en vaste locatiepakketten met maandelijkse abonnementen, plus add-ons met een datalimiet.
|
Mobiliteitsdiensten
|
Connectiviteit voor de scheepvaart, luchtvaart en vervoer over land. Starlink bediende in 2024 ongeveer 75.000 schepen en meer dan 450 vliegtuigen.
|
Overheid en defensie (Starshield)
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Beveiligde bandbreedte en op maat gemaakte satellieten voor het Amerikaanse ministerie van Defensie, geallieerde strijdkrachten en hulpdiensten, op basis van meerjarige contracten.
|
Direct-to-cell en carrier backhaul
|
Vroegtijdige groothandelsovereenkomsten met operators zoals T-Mobile, One NZ en Telstra – plus Jio en Airtel in India – bieden momenteel al ondersteuning voor sms-berichten, en breedband-/datadiensten zijn gepland voor de toekomst.
Samen genereren de abonnementen voor particulieren terugkerende inkomsten, terwijl de contracten voor bedrijven, groothandel en defensie een hogere marge opleveren. Dankzij deze mix is het bedrijf minder afhankelijk van één enkel segment en kan de kasstroom op termijn worden gestabiliseerd, met het oog op een mogelijke beursgang in de toekomst.
Welke factoren zijn van invloed op de bedrijfswaarde van Starlink?
De uiteindelijke koers van Starlink bij de beursgang zal waarschijnlijk worden bepaald door een combinatie van bedrijfsspecifieke factoren en algemene marktontwikkelingen. Een aantal factoren die de waarde van Starlink kunnen beïnvloeden zodra de aandelen worden genoteerd, zijn:
Financiële prestaties en cashflow
Aanhoudende omzetgroei, hogere marges en een positieve cashflow zouden het gemakkelijker maken om de waarde van het bedrijf te bepalen op basis van traditionele multiples. Een stagnatie van de omzetgroei, torenhoge lanceringskosten of nieuwe verliezen zouden echter de belangstelling bij de beursgang kunnen temperen.
Groei van het aantal abonnees en gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU)
Starlink heeft wereldwijd meer dan 5 miljoen abonnees. Een aanhoudende groei, een laag klantverloop (ook wel ‘churn’ genoemd) en een groter aandeel van zakelijke en mobiele gebruikers met een hogere ARPU zouden verder optimisme kunnen ondersteunen. Een tragere netto groei, een stijgende churn of grotere prijsverlagingen zouden daarentegen de prognoses onder druk kunnen zetten en de bedrijfswaarde kunnen verlagen.
Wettelijke goedkeuringen en spectrumtoegang
De licenties blijven een bepalende factor. In mei 2025 ligt de definitieve goedkeuring in India nog steeds niet vast, ondanks een intentieverklaring. Als Starlink daar groen licht krijgt of als er vooruitgang wordt geboekt in andere dichtbevolkte regio's, zou dit het potentiële klantenbestand van Starlink aanzienlijk kunnen vergroten. Eventuele vertragingen of extra spectrumkosten zouden echter het tegenovergestelde effect kunnen hebben.
De concurrentie op het gebied van LEO-breedband
Op 28 april 2025 werd Amazon's Project Kuiper ingezet met de lancering van 27 satellieten. Ook de Chinese Guowang- en Qianfan-satellietnetwerken vorderen snel, ondanks eerdere tegenslagen. Als deze projecten slagen, zou dit de aandelenkoers van Starlink bij de beursgang onder druk kunnen zetten. Technische problemen of vertragingen bij de lanceringen van concurrenten zouden daarentegen de waarde van Starlink kunnen verhogen.
Lanceringskosten en investeringen
Volgens schattingen bedragen de interne kosten van SpaceX per Falcon 9-vlucht in mei 2025 tussen de 15 en 30 miljoen dollar. In 2022 formuleerde Musk echter dat hij op lange termijn streeft naar minder dan 10 miljoen dollar per Starship-lancering. Als het bedrijf deze cijfers weet te behalen en de levensduur van de satellieten kan verlengen, kan dat de investeringen verlagen en de cashflow verhogen, wat op zijn beurt een hogere waardering zou kunnen opleveren. Mislukte lanceringen, vertragingen vanwege de regelgeving of tegenvallende kostenreducties kunnen daarentegen extra risico's met zich meebrengen.
Overheids- en defensiecontracten
Lucratieve contracten met Amerikaanse en geallieerde instanties – zoals belangrijke overheids- en defensiecontracten – kunnen jarenlange inkomstenzekerheid bieden. De verlenging van dergelijke contracten zou beleggers gemoedsrust kunnen bieden, hoewel politieke druk of bezuinigingen de prognoses juist kunnen drukken.
Hoe handelt u in Starlink-aandelen?
Als Starlink met succes naar de Nasdaq gaat, zullen handelaren kunnen speculeren op de koersbewegingen van het aandeel via contracts for difference (CFD's).
Hieronder leest u hoe u Starlink-aandelen verhandelt van zodra ze beschikbaar worden:
- 1 Kies een brokerKies een erkende makelaar die Starlink-aandelen of CFD's aanbiedt.
- 2 Open een handelsrekeningMeld u aan en bevestig uw identiteit.
- 3 Doe een stortingPlaats geld op uw rekening via de gewenste methode.
- 4 Volg de prestaties van het aandeelLees de financiële rapporten, controleer de lanceringsplannen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de sector.
- 5 Plaats een orderKoop of verkoop aandelen met behulp van markt- of limietorders. Plaats stop-loss orders om het risico te beheren.
Lees meer over de handel aandelen in onze gids voor de aandelenhandel.
Welke aandelen van ruimtevaartbedrijven kan ik op dit moment verhandelen?
Wilt u blootstelling verkrijgen aan de ruimtevaartsector in afwachting van de mogelijke beursgang van Starlink? Hier vindt u een beknopte gids met vijf actief verhandelde aandelen die u vandaag nog kunt verhandelen via CFD's op aandelen.
Boeing
Boeing – produceert de centrale trap van het Space Launch System van NASA. Uit de officiële cijfers van het eerste kwartaal van 2025 bleek dat de orderportefeuille van de groep maar liefst 545 miljard dollar bedroeg. De aandelen kunnen dan ook gevoelig zijn voor belangrijk nieuws over commerciële, defensie- en ruimtevaartcontracten – handel in CFD's op Boeing
Lockheed Martin
Lockheed Martin is samen met Boeing mede-eigenaar van de United Launch Alliance, die in april 2025 met een Atlas V-lancering van start is gegaan met de volledige uitrol van Amazon's Kuiper-netwerk. De prijsbepalende factoren van dit aandeel zijn onder meer de Amerikaanse defensiebegroting, het lanceringsritme van ULA en de kwartaalcijfers – handel in CFD's op Lockheed Martin
Virgin Galactic
Virgin Galactic is een pionier op het gebied van ruimtetoerisme en bouwt ruimtevaartuigen van de Delta-klasse. Het bedrijf is van plan om in het eerste kwartaal van 2026 de ticketverkoop te hervatten, zoals bevestigd in de cijfers van het eerste kwartaal van 2025. De aandelenkoers wordt beïnvloedt door de resultaten van testvluchten, het aantal boekingen en aankondigingen van regelgevende instanties – handel in CFD's op Virgin Galactic
Rocket Lab USA
Rocket Lab kondigde in 2014 voor het eerst Electron aan, een tweestaps, gedeeltelijk herbruikbare draagraket voor orbitale lanceringen. In mei 2025 heeft Electron al meer dan 60 missies gelanceerd, en het bedrijf streeft ernaar om in de tweede helft van 2025 een eerste testvlucht met Neutron uit te voeren. De aandelenkoers wordt beïnvloed door het aantal lanceringen, het aantal nieuwe contracten en de voortgang van het Neutron-project. – handel in CFD's op Rocket Lab
Thales Group
Thales Group is eigenaar van Thales Alenia Space, een dochteronderneming die satellieten produceert voor telecommunicatie, aardobservatie en wetenschappelijke missies. De cijfers voor 2024 onthulden een orderportefeuille van maar liefst € 25,289 miljard, wat een sterk vooruitzicht biedt voor de toekomst. De aandelen van Thales zijn mogelijk gevoelig voor fundamentele ontwikkelingen, zoals aankondigingen van nieuwe ESA- of commerciële contracten – handel in CFD's op Thales
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Veelgestelde vragen
Hoe handel of beleg ik in Starlink?
Starlink is nog steeds een particuliere divisie van SpaceX, er zijn dus geen aandelen of CFD's beschikbaar voor de handel. Zodra het bedrijf naar de beurs gaat, vermoedelijk op de Nasdaq Stock Market, zullen erkende brokers het aandeel opnemen in hun aanbod, wat betekent dat u het kunt verhandelen via een derivaat, zoals bijvoorbeeld CFD's. Tot die tijd kunt u blootgesteld worden aan de ruimtevaartsector via beursgenoteerde bedrijven zoals Boeing, Lockheed Martin of Thales.
Gaat Starlink naar de beurs?
Waarschijnlijk wel, maar nog niet in de nabije toekomst. Toen hem hierover werd gevraagd tijdens het Qatar Economic Forum op 20 mei 2025, zei Elon Musk dat een beursgang van Starlink ‘mogelijk’ was, maar dat hij ‘geen haast’ had. Hij herhaalde dat het bedrijf eerst een stabiele cashflow moet genereren. Er is nog geen prospectus ingediend en er zijn nog geen banken aangesteld, dus een datum voor de beursgang is nog niet bekend.
Hoe kan ik het aandeel Starlink kopen vóór de beursgang?
De toegang tot Starlink-aandelen is beperkt tot secundaire transacties in SpaceX-aandelen op particuliere platforms zoals Forge Global. Deze transacties zijn niet liquide, hebben grote spreads en zijn onderworpen aan het recht van eerste weigering van SpaceX, waardoor de meeste particuliere handelaren niet aan deze transacties kunnen deelnemen.
Hoeveel zijn de aandelen van Starlink waard?
De waarde staat voorlopig nog niet vast. In de werknemersaanbieding van SpaceX van december 2024 werd de waarde van de groep geschat op ongeveer 350 miljard dollar, wat zowel de lanceringen als de exploitatie van Starlink omvat. De definitieve prijs zal echter pas worden bekendgemaakt wanneer de IPO-roadshow een officiële prijsklasse vaststelt – op voorwaarde dat het bedrijf daadwerkelijk naar de beurs gaat.
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