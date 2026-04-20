Emelt szintű visszatérítések, magasabb tőkeáttétel1 és bőkezű ajánlói jutalmak egy díjnyertes platformon.2
Árrés-visszatérítések a kereskedési szokásai alapján. Akár 20% visszatérítés, havonta kiszámítva, és akkor igényelhető, amikor csak szeretné.
Akár 37,5%-os visszatérítés az overnight finanszírozási díjakból kiválasztott eszközök esetében, havonta kiszámítva, és akkor igényelhető, amikor csak szeretné.
Akár 500:1 tőkeáttétel devizákon, indexeken, olajon és aranyon, valamint akár 33:1 részvényeken.
Minősített ügyfél ajánlásával az általuk generált kereskedési visszatérítések akár 50%-át is megkaphatja, a feltételek szerint.3
A Szakmai fiókok magasabb tőkeáttételt kínálnak, mint a lakossági fiókok. Ez növeli a piaci kitettséget, ugyanakkor a veszteségeket is felerősítheti, ha a piac Önnel ellentétes irányba mozdul el.
A negatív egyenleg elleni védelem alapértelmezés szerint a Szakmai fiókokra is vonatkozik. Ugyanakkor eseti alapon megszüntetésre kerülhet. Ilyen esetben a veszteségek meghaladhatják a számlaegyenlegét, és további befizetés válhat szükségessé.
A Szakmai ügyfelekről feltételezzük, hogy magasabb szintű kereskedési ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek. Kommunikációnk ennek megfelelően a piacok és a kereskedési fogalmak ismeretét feltételezi.
A Szakmai ügyfelek egyedi ügyletekre vonatkozóan nem kapnak írásbeli kockázati figyelmeztetéseket, ami a megállapított tapasztalati szintjükből fakad.
A Szakmai ügyfelek eltérő szabályozási keretrendszer alatt működnek, amely korlátozhatja bizonyos panaszkezelési vagy kártalanítási mechanizmusokhoz való hozzáférést, beleértve a lakossági ügyfelek számára elérhető befektetővédelmi rendszereket is.
Teljes piaci kitettség – alacsony fedezeti követelményekkel. 1
|Maximális professzionális tőkeáttétel
|Ennek megfelelő fedezet
|Főbb devizapárok
|500:1
|0,2%
|Főbb indexek
|500:1
|0,2%
|Arany
|500:1
|0,2%
|Olaj
|500:1
|0,2%
|Főbb részvények
|33:1
|3,03%
|Kriptovaluták
|100:1
|1%
A kifizetett árrések egy bizonyos százalékát havonta kiszámítjuk, és akkor igényelhető, amikor csak szeretné.
|Pozíciók volumene
|0-5 millió USD
|5-10 millió USD
|> 10 millió USD
|Visszatérítés %
|5%
|10%
|20%
A CFD swapdíjak egy bizonyos százalékát havonta kiszámítjuk, és akkor igényelhető, amikor csak szeretné.
|Pénzügyi instrumentum
|Swap visszatérítés
|Részvények
|37,5%
|Indexek
|37,5%
|Árucikkek
|37,5%
|Deviza és nemesfémek
|33,3%
|Kriptovaluták
|10%
Amennyiben olyan ügyfelet ajánl, aki jogosult a Szakmai státuszra, az ajánlott ügyfél által generált visszatérítési összeg 50%-át kapja meg, a program feltételeinek megfelelően.
Ön egy Szakmai ügyfelet ajánl, aki ugyanazon kereskedési napon belül nyit és zár pozíciókat, és 1 000 € összegű spread visszatérítést generál.
Ön 500 € ajánlói visszatérítést kap, miközben az ajánlott ügyfél továbbra is megkapja a teljes Szakmai visszatérítését.
Ön egy Szakmai ügyfelet ajánl, aki egyes pozícióit éjszakára nyitva tartja, és 900 € spread visszatérítést, valamint 600 € swap visszatérítést generál.
Ön összesen 750 € ajánlói visszatérítést kap, amely a generált visszatérítések 50%-ának felel meg, a program feltételeinek megfelelően.
A Szakmai fiók Felhasználási feltételeit itt olvashatja el. Tudjon meg többet az ajánlói programról itt.
1A tőkeáttételes kereskedés mind a nyereséget, mind a veszteséget felerősíti, ezért kockázatos.
2Legjobb CFD Bróker 2026 – Broker Chooser
3Tekintse meg Szakmai ajánlói programunk Felhasználási feltételeit itt.