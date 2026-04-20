Kereskedés profiként a Capital.com-mal

Emelt szintű visszatérítések, magasabb tőkeáttétel1 és bőkezű ajánlói jutalmak egy díjnyertes platformon.2

Miért érdemes a Capital.com-nál szakmai ügyféllé válni?

Árrés-visszatérítések

Árrés-visszatérítések a kereskedési szokásai alapján. Akár 20% visszatérítés, havonta kiszámítva, és akkor igényelhető, amikor csak szeretné.

Swap-visszatérítések

Akár 37,5%-os visszatérítés az overnight finanszírozási díjakból kiválasztott eszközök esetében, havonta kiszámítva, és akkor igényelhető, amikor csak szeretné.

Magasabb tőkeáttétel1

Akár 500:1 tőkeáttétel devizákon, indexeken, olajon és aranyon, valamint akár 33:1 részvényeken.

Szakmai ajánlások

Minősített ügyfél ajánlásával az általuk generált kereskedési visszatérítések akár 50%-át is megkaphatja, a feltételek szerint.3

Mielőtt az „Jelentkezés” gombra kattint

A szakmai ügyféllé válás jelentős változásokkal jár. Íme, amit tudnia kell.

Magasabb tőkeáttétel1

A Szakmai fiókok magasabb tőkeáttételt kínálnak, mint a lakossági fiókok. Ez növeli a piaci kitettséget, ugyanakkor a veszteségeket is felerősítheti, ha a piac Önnel ellentétes irányba mozdul el.

Negatív egyenleg elleni védelem

A negatív egyenleg elleni védelem alapértelmezés szerint a Szakmai fiókokra is vonatkozik. Ugyanakkor eseti alapon megszüntetésre kerülhet. Ilyen esetben a veszteségek meghaladhatják a számlaegyenlegét, és további befizetés válhat szükségessé.

Szakmai nyelvezet és feltételezett tapasztalat

A Szakmai ügyfelekről feltételezzük, hogy magasabb szintű kereskedési ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek. Kommunikációnk ennek megfelelően a piacok és a kereskedési fogalmak ismeretét feltételezi.

Csökkentett kockázati figyelmeztetések

A Szakmai ügyfelek egyedi ügyletekre vonatkozóan nem kapnak írásbeli kockázati figyelmeztetéseket, ami a megállapított tapasztalati szintjükből fakad.

Panaszkezelésre vonatkozó lehetséges korlátozások

A Szakmai ügyfelek eltérő szabályozási keretrendszer alatt működnek, amely korlátozhatja bizonyos panaszkezelési vagy kártalanítási mechanizmusokhoz való hozzáférést, beleértve a lakossági ügyfelek számára elérhető befektetővédelmi rendszereket is.

Magasabb maximális tőkeáttétel érhető el

Teljes piaci kitettség – alacsony fedezeti követelményekkel. 1

  Maximális professzionális tőkeáttétel Ennek megfelelő fedezet
Főbb devizapárok 500:1 0,2%
Főbb indexek 500:1 0,2%
Arany 500:1 0,2%
Olaj 500:1 0,2%
Főbb részvények 33:1 3,03%
Kriptovaluták 100:1 1%

Visszatérítések CFD-kereskedésre

A kifizetett árrések egy bizonyos százalékát havonta kiszámítjuk, és akkor igényelhető, amikor csak szeretné.

Pozíciók volumene 0-5 millió USD 5-10 millió USD > 10 millió USD
Visszatérítés % 5% 10% 20%

Visszatérítés az éjszakai finanszírozásra

A CFD swapdíjak egy bizonyos százalékát havonta kiszámítjuk, és akkor igényelhető, amikor csak szeretné.

Pénzügyi instrumentum Swap visszatérítés
Részvények 37,5%
Indexek 37,5%
Árucikkek 37,5%
Deviza és nemesfémek 33,3%
Kriptovaluták 10%

Ajánljon barátokat, és részesedjen visszatérítéseikből

Amennyiben olyan ügyfelet ajánl, aki jogosult a Szakmai státuszra, az ajánlott ügyfél által generált visszatérítési összeg 50%-át kapja meg, a program feltételeinek megfelelően.

1. példa

Ön egy Szakmai ügyfelet ajánl, aki ugyanazon kereskedési napon belül nyit és zár pozíciókat, és 1 000 € összegű spread visszatérítést generál.

Ön 500 € ajánlói visszatérítést kap, miközben az ajánlott ügyfél továbbra is megkapja a teljes Szakmai visszatérítését.

2. példa

Ön egy Szakmai ügyfelet ajánl, aki egyes pozícióit éjszakára nyitva tartja, és 900 € spread visszatérítést, valamint 600 € swap visszatérítést generál.

Ön összesen 750 € ajánlói visszatérítést kap, amely a generált visszatérítések 50%-ának felel meg, a program feltételeinek megfelelően.

A Szakmai fiók Felhasználási feltételeit itt olvashatja el. Tudjon meg többet az ajánlói programról itt.

1A tőkeáttételes kereskedés mind a nyereséget, mind a veszteséget felerősíti, ezért kockázatos.

2Legjobb CFD Bróker 2026 – Broker Chooser

3Tekintse meg Szakmai ajánlói programunk Felhasználási feltételeit itt.