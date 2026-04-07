A legjobb momentum indikátorok kereskedőknek

Milyen típusú momentum indikátorok léteznek?

A momentum indikátoroknak két fő kategóriája van: vezető (leading) és késleltetett (lagging) indikátorok. A vezető momentum indikátorok segíthetnek előre jelezni a lehetséges árfolyamfordulókat, míg a késleltetett indikátorok visszaigazolják a már kialakult trendeket. Sok momentum indikátor oszcillátor, amely meghatározott sávban mozog, és túlvett vagy túladott piaci állapotokat jelez.

Vezető momentum indikátorok

A vezető indikátorok célja az ármozgások előrejelzése azáltal, hogy azonosítják, mikor túlvett vagy túladott egy eszköz – így segítik a kereskedőket a trendfordulók előrejelzésében.

Relatív erősség index (RSI) a közelmúlt árfolyamváltozásainak mértékét méri egy 0 és 100 közötti skálán. Egy 70 feletti RSI túlvett állapotot jelez, ami árfolyam-visszahúzódást vetíthet előre. Egy 30 alatti érték pedig túladott állapotra utal, ami árfolyam-emelkedést jelezhet.

A sztochasztikus oszcillátor az eszköz záróárát hasonlítja össze egy megadott időszakon belüli ársávval, általában 14 periódust alkalmazva. A sztochasztikus oszcillátor szintén 0 és 100 között mozog: 80 feletti érték túlvett, míg 20 alatti érték túladott piaci környezetre utal. A %K és %D vonalak kereszteződései révén segít a trendfordulók azonosításában.

A Williams %R a záróár és az adott időszak legmagasabb árfolyama közötti viszonyt méri. Egy -100 és 0 közötti skálán mozog. A -20 feletti érték túlvett állapotra utalhat, míg a -80 alatti érték túladott állapotot jelezhet.

Késleltetett momentum indikátorok

A késleltetett indikátorok a már kialakult trendek megerősítésére szolgálnak – segítve a kereskedőket annak megítélésében, hogy az aktuális trend erős vagy gyengülő lendületet mutat-e.

A mozgóátlag konvergencia/divergencia (MACD) három fő elemből áll: MACD vonal, jelzővonal és hisztogram. Ha a MACD vonal a jelzővonal fölé emelkedik, az emelkedő momentumot jelez. Ha alá csökken, az csökkenő momentumra utal. A MACD hisztogram a két vonal közötti távolságot jeleníti meg, ezzel jelezve a momentum erősségét.

Az átlagos irányított index (ADX) a trend erősségét méri, és gyakran a DI vonalakkal együtt alkalmazzák a trend irányának meghatározására.Az ADX értéke 0 és 100 között mozog. A 25 feletti értékek általában erős trendet, míg a 20 alattiak gyenge trendet jeleznek.

A momentum indikátor (MOM) a legfrissebb záróár és egy korábbi záróár közötti különbséget számítja ki egy meghatározott időszakon belül. Ha a momentum értéke nulla fölött van, az emelkedő momentumot jelez. Ha nulla alatt van, akkor csökkenő momentumra utal. A MOM indikátor segítségével megállapíthatja, hogy egy eszköz erősödik vagy gyengül az aktuális trendben.

Részvénypiaci momentum indikátorok

A momentum indikátorokat széles körben alkalmazzák annak meghatározására, hogy egy részvény erősödő vagy gyengülő lendületet mutat-e.

RSI és az MACD indikátorokat gyakran használják a részvénykereskedésben a trend erősségének mérésére, míg az RSI kifejezetten a túlvett és túladott állapotok azonosítására alkalmas.

A Rate of change (ROC) az árfolyam százalékos változását méri, összehasonlítva az aktuális árat egy korábbi árral egy meghatározott időszakon belül. Emelkedő ROC esetén növekvő momentumra lehet következtetni, a csökkenő ROC pedig a gyengülő momentum jele lehet.

eBay momentum indikátor

Az eBay momentum indikátor standard technikai elemzési eszközökre utal, amelyeket az eBay-részvények ármozgásainak elemzésére használnak. Az RSI-t, az MACD-t és az ADX-et ugyanúgy lehet használni az eBay-részvények momentumának értékelésére, mint bármely más részvény esetében. Ezek nem egyedi modellek vagy az eBay-re jellemző saját algoritmusok, hanem az eBay részvényadataira is alkalmazható, széles körben használt technikai indikátorok.

