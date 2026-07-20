Ordre limite vs différents types d'ordres

Les ordres limite ne sont que l'un des nombreux types d'ordres que les traders peuvent utiliser pour gérer leurs positions. Apprenez à différencier les types d'ordres courants pour distinguer leurs forces, faiblesses et les situations pour lesquelles ils sont les mieux adaptés.

Ordre limite vs ordre au marché

Les ordres au marché sont fondamentalement différents des ordres limite, examinons donc les facteurs qui les rendent uniques.

Commandes à cours limité exécute un trade uniquement lorsque le prix de l'actif atteint une valeur préétablie.

exécute un trade uniquement lorsque le prix de l'actif atteint une valeur préétablie. Ordres au marché exécute un trade immédiatement au meilleur prix disponible.

Les traders choisissent le prix auquel un ordre limite ouvre ou clôture leur position, mais pas le moment. Un ordre limite peut s'exécuter en quelques minutes, jours, mois – ou ne pas s'exécuter du tout, en fonction de la performance du marché.

Les ordres au marché sont conçus pour exécuter instantanément les transactions au meilleur prix actuel disponible. Cependant, il existe des exceptions. Un actif à faible liquidité peut ne pas avoir un volume de transactions suffisant du côté opposé du marché pour exécuter immédiatement l'ordre au marché, ce qui entraîne un glissement. Lorsqu'un trader place un ordre au marché en dehors des heures de négociation, l'ordre s'exécute dès que le marché rouvre.

Ordre limite Ordre au marché Qu'est-ce que c'est ? Un ordre d'acheter ou de vendre à un prix spécifique ou mieux. Un ordre d'acheter ou de vendre au meilleur prix disponible actuellement. Contrôle du prix Contrôle total du prix, mais l'exécution n'est pas garantie. Aucun contrôle sur le prix, mais l'exécution est immédiate. Déclenchement S'exécute si le marché atteint le prix limite. Exécution immédiate. Avantages Utilisé lorsque vous souhaitez trader à un prix spécifique ou mieux. Utilisé lorsque vous souhaitez trader le plus rapidement possible. Risque Peut ne pas être exécuté si le prix ne atteint pas la limite. Peut s'exécuter à un prix défavorable lors de conditions de marché volatiles. Coût Peut offrir un meilleur prix, mais l'exécution n'est pas garantie. Garantit l'exécution, mais peut se faire au prix d'un prix moins avantageux. Utilisation Idéal pour les actions illiquides ou volatiles lorsque le prix est crucial. Utile lorsque la rapidité est essentielle et que le prix est secondaire.

Ordre limite vs ordre stop

Les ordres stop sont parfois confondus avec les ordres limite, car les deux exécutent des transactions en fonction de l'activité du prix de l'actif. Voici comment les distinguer.

Commandes à cours limité exécute un trade uniquement lorsque l'actif atteint un prix prédéfini.

exécute un trade uniquement lorsque l'actif atteint un prix prédéfini. Arrêter les commandes se convertit en un ordre au marché dès que le prix de l'actif atteint un prix de « stop » prédéfini.

Les traders choisissent le prix limite – le seuil où l'ordre limite s'exécutera – mais pas le moment spécifique. Un ordre limite peut être exécuté rapidement ou rester sans suite si le marché n'atteint jamais le prix fixé.

Les ordres stop sont des outils de gestion du risque qui permettent de limiter les pertes ou de protéger les bénéfices en déclenchant un ordre de marché lorsque l'actif atteint un prix spécifique. Ce type d'ordre garantit l'exécution de la transaction lorsque le prix stop est atteint, mais le prix final de la transaction peut varier en fonction des conditions du marché.

Il existe également des ordres stop-limite, qui combinent un ordre stop et un ordre limite. Un ordre stop-limite se déclenche et se convertit en ordre limite lorsque l'actif choisi atteint un prix spécifique.