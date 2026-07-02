Négociation Vodafone Group PLC - ADR - VOD
À propos de Vodafone Group Plc (ADR)
Vodafone Group Plc est une entreprise de télécommunications. Les activités de la société sont organisées en deux zones géographiques: l’Europe et l’Afrique, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique (AMAP). Ses segments incluent l'Europe et AMAP. Son secteur Europe comprend des régions géographiques telles que l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et les autres pays d'Europe. L'Autre Europe comprend les Pays-Bas, le Portugal, la Grèce, la Hongrie et la Roumanie, entre autres. . Son segment AMAP comprend l’Inde, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Mozambique, le Lesotho, l’Afrique, la Turquie, l’Australie, l’Égypte, le Ghana, le Kenya et bien d’autres. La Société fournit une gamme de services, y compris la voix, la messagerie et les données sur des réseaux fixes et mobiles.
- IndustrieWireless Telecommunications Services (NEC)
- AdresseVodafone House, The Connection, NEWBURY, United Kingdom (GBR)
- Employés96506
- CEONicholas Read