Négociation Sumitomo Chemical Company, Limited - 4005 CFD
À propos de Sumitomo Chemical Company, Limited
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED est une société basée au Japon qui exerce des activités dans le domaine de la chimie. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le secteur de la pétrochimie fournit des produits pétrochimiques, des produits chimiques inorganiques et des produits de traitement des résines synthétiques. Le segment Energy & Functional Materials fournit des produits d'alumine, des additifs et des composants de batteries. Le segment Information Electronics fournit des produits optiques, des filtres de couleur et des matériaux de traitement des semi-conducteurs. Le segment Santé et agriculture fournit des produits chimiques agricoles, des engrais, des pesticides et des matériaux de contrôle des maladies infectieuses tropicales. Le secteur des produits pharmaceutiques fournit des médicaments sur ordonnance, des produits de radiodiagnostic et d'autres produits. La société est également impliquée dans la fourniture d'électricité et de vapeur, la conception et la supervision de la construction d'installations de l'industrie chimique, le transport et l'entreposage, ainsi que l'analyse des propriétés physiques et l'analyse environnementale.