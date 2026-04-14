Négociation Philip Morris International Inc - PM CFD
À propos de Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc. est une société holding spécialisée dans la fabrication et la vente de cigarettes, d'autres produits du tabac et d'autres produits contenant de la nicotine pour les marchés en dehors des États-Unis. Les produits de la Société sont vendus dans plus de 180 marchés. Ses segments comprennent l'Union européenne ; l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique ; l'Asie, et l'Amérique latine et le Canada. Les marques de prix premium de la Société comprennent Marlboro, Merit, Parliament et Virginia Slims ; les marques de prix moyens comprennent L&M et Philip Morris, et les autres marques internationales comprennent Bond Street, Chesterfield, Lark, Muratti, Next et Red & White. Ses marques de cigarettes locales se composent de Dji Sam Soe, Sampoerna et U Mild en Indonésie ; Champion, Fortune et Hope aux Philippines ; Apollo-Soyuz et Optima en Russie ; Morven Gold au Pakistan ; Boston en Colombie, Belmont, Canadian Classics et Number 7 au Canada ; Best en Serbie ; f6 en Allemagne ; Delicados au Mexique ; Assos en Grèce, et Petra en République tchèque et en Slovaquie.
- IndustrieTobacco
- Adresse120 Park Ave, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés69600
- CEOAndre Calantzopoulos