Négociation Pembina Pipeline Corporation - PPLca CFD
À propos de Pembina Pipeline Corp
Pembina Pipeline Corporation (Pembina), constituée en société le 1 er octobre 2010, est un fournisseur de services et de transport de l’énergie. La Société exerce ses activités dans quatre secteurs: les pipelines classiques, les sables bitumineux et le pétrole lourd, les services liés au gaz et le secteur médian. Pembina possède ou a des intérêts dans des pipelines de pétrole brut, de condensats et de liquides de gaz naturel (LGN) classiques, des oléoducs de sables bitumineux et d'oléoducs lourds, des installations de collecte et de traitement du gaz, une infrastructure de logistique et des activités de LGN ainsi que des services en aval. Les actifs de la Société sont situés au Canada et aux États-Unis. La Société possède et exploite également des installations de collecte et de traitement du gaz, ainsi que des activités d’infrastructure et de logistique liées aux liquides de pétrole et de gaz naturel. Pembina propose une gamme de services intermédiaires et de marketing au secteur de l’énergie.
- IndustrieOil / Gas Transportation Services
- Adresse(Room #39-095) 4000, 585 8Th Avenue S.W., CALGARY, AB, Canada (CAN)
- Employés2488
- CEOMichael Dilger