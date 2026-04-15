Négociation Pbf Energy Cl A - PBF CFD
À propos de Pbf Energy Cl A
PBF Energy Inc. est une société de portefeuille. Elle est un raffineur de pétrole indépendant et un fournisseur de carburants de transport sans marque, de mazout de chauffage, de matières premières pétrochimiques, de lubrifiants et d'autres produits pétroliers aux États-Unis. Elle opère dans deux segments : le raffinage et la logistique. Le segment Raffinage possède et exploite environ six raffineries. Il produit une variété de produits dans chacune de ses raffineries, notamment de l'essence, du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD), du mazout de chauffage, du carburéacteur, des lubrifiants, des produits pétrochimiques et de l'asphalte. Elle vend ses produits dans le Nord-Est, le Midwest, la côte du Golfe et la côte Ouest des États-Unis, ainsi que dans d'autres régions des États-Unis, du Canada et du Mexique, et peut expédier des produits vers d'autres destinations internationales. Le segment Logistique possède ou loue, exploite, développe et acquiert du pétrole brut et des produits raffinés, des terminaux, des pipelines, des installations de stockage et des actifs logistiques similaires. Ses raffineries sont situées à Paulsboro, Ohio, et à Toledo,