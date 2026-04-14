Négociation Nippon Telegraph and Telephone Corporation - 9432 CFD
À propos de Nippon Telegraph And Telephone Corp
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION est un fournisseur de services de téléphonie fixe et mobile, de services IP (Internet Protocol)/de communications par paquets, d'équipements de télécommunications, d'intégration de systèmes et d'autres services de télécommunication au Japon. La société opère dans cinq secteurs : les communications régionales commerciales, comprenant les services de téléphonie fixe, les services IP/de communication par paquets, la vente de matériel de télécommunications, les services d'intégration de système et autres services ; le marché des communications longue distance et internationales, comprenant les services de téléphonie fixe connexes et les services IP/de communication par paquets ; le marché des communications mobiles, comprenant les services de téléphonie mobile connexes et la vente d'équipement de télécommunications ; le marché des communications de données, comprenant les services d'intégration de système, et d'autres marchés, comprenant la maintenance des bâtiments, les locations immobilières, le développement de systèmes et d'autres services liés à la recherche et au développement.
- IndustrieIntegrated Telecommunications Services (NEC)
- AdresseEast Tower, CHIYODA-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés324667
- CEOHiromichi Shinohara