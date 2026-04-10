Négociation Diasorin SPA - DIAm CFD
À propos de DiaSorin SpA
DiaSorin S.p.A. est une société basée en Italie œuvrant dans le segment de la santé. La Société se spécialise dans le développement, la production et la commercialisation pour des kits de réactifs pour le diagnostic in vitro. La Société développe et fabrique des réactifs pour le diagnostic in vitro et fabrique des produits pour les domaines des maladies infectieuses, de l'hépatite, de l'endocrinologie, du métabolisme osseux et minéral, du cancer, des lésions cérébrales, cardiaques, du suivi thérapeutique, des médicaments et de l'auto-immunité. Les activités commerciales de la Société sont réparties en deux marchés. Le marché des Immunodiagnostiques conçoit, fabrique et commercialise des kits d'immunoréactifs, qui reposent sur trois techniques : Chimiluminescence, Colorimétrie et Radioimmunométrie. Le marché du Diagnostic Moléculaire fournit les laboratoires avec un résultat automatisé pour effectuer les trois étapes pour le résultat final de diagnostic, comprenant le diagnostic, l'amplification et l'extraction d'acides nucléiques. La Société exerce ses activités également à travers portefeuille commercial de ELISA immunodiagnostic.
- IndustrieMedical Equipment / Supplies / Distribution
- Adressevia Crescentino snc, SALUGGIA, Italy (ITA)
- Employés3358
- CEOCarlo Rosa