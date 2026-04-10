Négociation Debenhams Group - DEBS CFD
À propos de Boohoo Group PLC
Boohoo Group PLC, anciennement boohoo.com plc, est un groupe de vente au détail de mode en ligne. La Société est basée au Royaume-Uni et est présente au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et en Australie et vend des produits dans presque tous les pays du monde. La Société est propriétaire des marques boohoo, boohooMAN, PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap et Karen Millen and Coast. Ces marques conçoivent, approvisionne, commercialisent et vendent des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté destinés aux consommateurs âgés de 16 à 30 ans au Royaume-Uni et dans le monde.
- IndustrieApparel & Accessories Retailers (NEC)
- Adresse49/51 Dale Street, MANCHESTER, United Kingdom (GBR)
- Employés3042
- CEOMahmud Abdullah Kamani