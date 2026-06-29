Négociation Alliant Energy - LNT
À propos de Alliant Energy
Alliant Energy Corporation est une société holding de services publics réglementés appartenant à des investisseurs. La société se concentre sur la fourniture de services réglementés d'électricité et de gaz naturel à ses clients du Midwest, par l'intermédiaire de ses filiales, Interstate Power and Light Company (IPL) et Wisconsin Power and Light Company (WPL). Ses secteurs d'activité sont les suivants : Utilité, ATC Holdings, Non-utilité, Parent et Autres. Le secteur des services publics comprend les activités d'IPL et de WPL, qui servent principalement des clients de détail dans l'Iowa et le Wisconsin. Le secteur des services publics comprend les opérations électriques des services publics, les opérations de gaz des services publics et les autres services publics, qui comprennent les opérations de vapeur et les parties non attribuées des services publics. Son segment ATC Holdings, Non-utility, Parent and Other comprend les activités d'Alliant Energy Finance, LLC (AEF) et de ses filiales, la société mère d'Alliant Energy, et tout ajustement de consolidation de la société mère d'Alliant Energy.