Négociation A2A SPA - A2A CFD
À propos de A2A SpA
A2A S.p.A. est une société basée en Italie, engagée dans le secteur de l'électricité. La Société exerce ses activités à travers cinq segments. Le secteur Énergie couvre la production d'électricité par les centrales hydroélectriques et thermoélectriques, la gestion et la vente d'électricité et de gaz. Le segment Chaleur et Services facilite la gestion des installations de chauffage, ainsi que la distribution de chaleur dans les villes de Milan, Brescia, Bergame et d'autres municipalités, la production et la vente d'électricité, et les activités de maintenance dans les centrales de cogénération. Le segment Environnement comprend l'élimination des déchets, le nettoyage des rues et la récupération des déchets, entre autres. Le segment Réseaux englobe la transmission, la distribution de l'électricité, le transport, la distribution du gaz naturel et la distribution de l'eau, entre autres. Le secteur Entreprise et autres services comprend les systèmes de régulation du trafic et des systèmes de surveillance vidéo, entre autres. Elle exerce ses activités par le biais du système ACSM-AGAM et Consul, entre autres.
- IndustrieUtilities - Electric
- AdresseCorso di Porta Vittoria, 4, MILANO, Italy (ITA)
- Employés13213
- CEOMarco Patuano