L'indice CAC 40 – désigné sous le nom de France 40 (FR40) sur les plateformes de trading de CFD telles que Capital.com – se négocie à 7 734,9 € en début de séance européenne à 11h15 UTC le 24 mars 2026, dans une fourchette de séance de 7 513,4 € à 7 851,2 €. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le récent rebond de l'indice a été soutenu par l'apaisement des tensions au Moyen-Orient après que le président Trump a confirmé une suspension de cinq jours de l'action militaire suite au dialogue avec Téhéran. Cela a soutenu les valeurs cycliques et industrielles tout en pesant sur les valeurs énergétiques (Bloomberg, 23 mars 2026). Parallèlement, l'incertitude persistante autour de la politique commerciale États-Unis-UE continue de peser sur le sentiment, avec un tarif temporaire de 10 % sur la plupart des produits européens actuellement en vigueur et la ratification d'un accord commercial par l'UE bloquée au Parlement européen (Euronews, 16 mars 2026). Le taux EUR/USD se situe autour de 1,1585 le 24 mars 2026, un niveau globalement stable ces dernières semaines, tandis que le taux de refinancement principal de la BCE reste à 2,15 % après que le Conseil des gouverneurs a maintenu les taux lors de sa réunion de mars dans un contexte d'inflation proche de l'objectif de 2 % (Trading Economics, 18 mars 2026).

Prévisions France 40 2026-2030 : objectifs de sources tierces

Au 24 mars 2026, les prévisions tierces sur le France 40 offrent une gamme de perspectives de fin d'année et à court terme pour l'indice France 40 et les CFD France 40 sur la période 2026, façonnées par des hypothèses concernant la dynamique des actions européennes, les relations commerciales États-Unis-UE et les conditions macroéconomiques générales. Les objectifs suivants résument les principales projections basées sur des modèles pour le FR40.

Long Forecast (modèle de clôture mensuelle)

Long Forecast projette une clôture de fin mars 2026 à 7 532, dans une fourchette mensuelle de 6 758 à 8 581, représentant une variation modélisée de 12,2 % en baisse par rapport au niveau d'ouverture du mois de 8 581. Le modèle projette ensuite une reprise progressive au cours du second semestre 2026, avec une estimation de clôture en décembre 2026 à 8 212 et une fourchette mensuelle de 7 637 à 8 787, utilisant l'extrapolation des tendances historiques comme méthodologie déclarée (Long Forecast, 10 mars 2026).

Forecasts.org (modèle de régression statistique)

Forecasts.org situe la moyenne mensuelle de mars 2026 à environ 7 872, avec une marge d'erreur moyenne de ±120 points, passant à environ 8 022 en avril 2026 et 8 384 en juin 2026. Le modèle applique une régression de séries temporelles aux données historiques de l'indice, avec des bandes d'erreur qui s'élargissent progressivement sur l'horizon de prévision en raison d'une plus grande incertitude sur les périodes plus longues (Forecasts.org, 12 mars 2026).

Wallet Investor (modèle algorithmique de contrats à terme)

Wallet Investor projette que le contrat à terme FR40 atteindra environ 8 160,8 dans un délai d'un an à partir d'un prix de base au 22 mars 2026 de 7 672,2, ce qui implique un gain modélisé d'environ 6,4 %. Le modèle s'étend à une estimation de clôture en décembre 2026 d'environ 9 059,9, avec des valeurs mensuelles comprises entre 8 631,8 en mars et 9 059,9 en décembre 2026, dérivées d'une analyse algorithmique des modèles de données historiques des prix à terme (Wallet Investor, 22 mars 2026).

Coin Price Forecast (modèle de continuation de tendance)

Coin Price Forecast projette une valeur à mi-2026 de 8 733 et une valeur de fin d'année 2026 de 8 764, représentant environ 5 % au-dessus du niveau d'indice de 8 341 enregistré au moment de la prévision. Le modèle étend sa projection à 9 288 d'ici la fin 2027, appliquant une méthodologie de continuation de tendance à la série de prix antérieure, avec des points de référence à court terme à environ 8 427 au 15 mars 2026 et 8 516 au 15 avril 2026 (Coin Price Forecast, 16 mars 2026).

Investing.com (synthèse technique consensuelle)

Le résumé d'analyse technique d'Investing.com pour le contrat à terme FR40 d'avril 2026 indiquait « Achat fort », avec les 12 moyennes mobiles suivies et 7 des 8 indicateurs oscillateurs alignés sur des signaux d'achat. Le résumé enregistre le RSI à 14 jours à 67,8 et le MACD à 14,3, avec toutes les principales moyennes mobiles de 5 jours à 200 jours en territoire d'achat au moment de la capture (Investing.com, 24 mars 2026).

D'une source à l'autre, les prévisions sur le France 40 couvrent une large fourchette d'environ 7 532 à 9 060, avec des moyennes mensuelles à court terme regroupées autour de 7 872 à 8 433. Les points communs incluent des hypothèses de reprise au second semestre 2026 et une sensibilité aux conditions macroéconomiques et commerciales européennes, bien que les méthodologies et les niveaux d'indice de référence diffèrent sensiblement entre les sources.

Les prévisions et les projections tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions inattendues du marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Prix de l'indice FR40 : aperçu technique

L'indice FR40 se négocie à 7 734,9 € à 11h15 UTC le 24 mars 2026, dans une fourchette de séance de 7 513,4 € à 7 851,2 €. Le tableau des oscillateurs est globalement neutre : l'indice de force relative à 14 jours se situe à 45,43, cohérent avec une lecture médiane sans direction, tandis que l'indice directionnel moyen à 21,76 indique une tendance naissante mais pas encore établie. L'oscillateur de momentum et la convergence/divergence des moyennes mobiles sont tous deux en léger territoire de vente, ajoutant une légère inclinaison baissière au tableau à court terme sans fournir de signal décisif.

À la hausse, le premier niveau de résistance et les marqueurs de résistance suivants basés sur les pivots restent les zones clés à surveiller pour tout mouvement de continuation vers le haut. Une clôture quotidienne convaincante au-dessus de la zone de résistance la plus proche renforcerait le scénario d'un nouveau test de niveaux de référence plus élevés, bien qu'une confirmation par le tableau général des moyennes mobiles resterait importante. La moyenne mobile de Hull (9) est le seul indicateur aligné sur l'achat dans l'ensemble des moyennes mobiles, suggérant que toute hausse à court terme n'est pas encore largement confirmée par le complexe plus large des moyennes mobiles.

En cas de repli, la zone de pivot centrale reste le premier niveau à surveiller, suivie de la zone de support la plus proche si le prix baisse davantage. Une cassure sous cette zone mettrait en lumière des références de support plus profondes, bien que les traders chercheraient généralement une confirmation par l'action des prix et le volume plutôt que de se fier à un seul niveau technique isolément (TradingView, 24 mars 2026).

Cette analyse technique est une communication marketing et à des fins informatives uniquement. Elle ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

Historique de l'indice France 40 (2024-2026)

L'indice France 40 a terminé 2024 à 7 378,4 € et a poursuivi cette dynamique en 2025, grimpant régulièrement au cours du premier trimestre pour s'échanger au-dessus de 8 000 € avant l'arrivée de la volatilité liée aux tarifs douaniers. L'indice a atteint son plus bas sur deux ans à 6 887,6 € le 8 avril 2025, alors que les marchés mondiaux ont fortement chuté en réaction à l'annonce de larges tarifs douaniers américains, marquant une variation d'environ 14 % par rapport aux niveaux de fin mars. Une reprise s'est ensuivie tout au long du reste de 2025, l'indice clôturant l'année à 8 140,4 € – en hausse d'environ 10,3 % par rapport à la clôture de fin 2024.

En 2026, l'indice a ouvert fermement au-dessus de 8 200 € et a atteint un sommet sur deux ans de 8 640,7 € le 26 février 2026 dans un contexte de forte dynamique des actions européennes. Mars a ensuite apporté un renversement brutal : le FR40 a perdu plus de 1 000 points en environ trois semaines, touchant un plus bas de mars à 7 613,7 € le 20 mars 2026 avant de se stabiliser. Le FR40 a clôturé à 7 735,7 € le 24 mars 2026, soit environ 5,8 % en baisse depuis le début de l'année par rapport à la clôture du 2 janvier 2026, et 3,8 % en baisse d'une année sur l'autre.