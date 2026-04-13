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Operar Euro / Swedish Krona CFD

10.8863+0.28%
The chart displays the EUR/SEK exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 10.8863, a high of 10.9082, and a low of 10.8708.
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Tamaño de la operación con apalancamiento ~SEK 100,000.00

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Margen. Tu inversión
SEK 1,000.00
Ajuste de financiamiento nocturno
Cargos por el valor total de la posición
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Tamaño de la operación con apalancamiento ~SEK 100,000.00

Dinero del apalancamiento ~ $SEK 99,000.00

-0.00492%
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DivisaSEK
Cantidad mínima operada100
Margen1.00%
Bolsa
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Se cobra una tarifa por stop-loss garantizado (GSL, por sus siglas en inglés) solo si se activa el GSL. Consulta la sección de Cargos y tarifas de nuestro sitio web para más detalles.
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Lee las opiniones de nuestros clientes, sea cual sea su nivel de experiencia.
2025-07-02
v******_u**********

El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac

2025-06-20
B***** B****** E******

Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable

2025-06-08
C***** A******

Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.

2025-06-05
n*******

El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión

2025-05-31
D**** G****

Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.

2025-05-23
F******* J****** G******

El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida

2025-05-22
a********

hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo

2025-05-21
E***_t*****

Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.

2025-05-16
P**E*********

El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos

2025-04-18
l*****

Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular

2025-04-18
J*** A******

Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.

2025-04-04
G****** G*****

Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.

2025-03-14
J*** M**** C** M*****

Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente

2025-02-17
J*** D**** C****

Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.

2025-01-09
C******

La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado

2025-01-09
W***** J*******

Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.

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4.8
Calificaciones y reseñas
4.7
Calificaciones y reseñas
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