Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.

El 81.31 % de las cuentas de los inversores minoristas pierde dinero al operar con CFD con este proveedor. Debes plantearte si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el elevado riesgo de perder tu dinero.