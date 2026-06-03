¿Cuáles son las 10 divisas más negociadas?

Las divisas más negociadas del mundo son el dólar estadounidense (USD), seguido del euro (EUR), el yen japonés (JPY) y la libra esterlina (GBP). Estas divisas dominan el trading de divisas mundial gracias a su estabilidad, su liquidez y su influencia en los mercados internacionales. Cada una desempeña un papel único, a menudo influido por sus respectivos bancos centrales, las condiciones económicas y el comercio mundial.

Analizaremos la lista de las 10 divisas principales, por qué son tan populares en el mundo del trading, los principales pares de divisas en los que figuran y los factores clave que las hacen esenciales para el mercado de divisas. Todas las estadísticas que se muestran a continuación proceden del último reporte trienal de 2022 del Banco de Pagos Internacionales, ampliamente considerado como la principal fuente de información primaria para este tipo de datos.

El siguiente gráfico muestra las divisas más negociadas del mundo según estos datos. Ten en cuenta que los porcentajes suman 200, dada la naturaleza de las divisas, con las que se hace trading por pares.

Dólar estadounidense (USD)

La primera divisa del mundo por volumen es el dólar estadounidense, con un volumen medio diario de trading de 6.6 billones de dólares en 2022. Este elevado volumen refleja su participación en casi el 88% de las transacciones mundiales de divisas, lo cual evidencia la preponderancia del dólar en las finanzas internacionales. Su posición como principal moneda de reserva del mundo le confiere una liquidez y una estabilidad únicas, anclando importantes pares de divisas, como el EUR/USD, el USD/JPY y el GBP/USD. Los movimientos del dólar suelen estar influidos por los indicadores económicos estadounidenses, las políticas de la Reserva Federal y los eventos internacionales, sobre todo porque muchas materias primas, como el petróleo y el oro, se cotizan en dólares.

Euro (EUR)

El euro registró un volumen medio diario de trading de 2.29 billones de dólares en 2022. El euro, que representa a 20 países europeos, es la segunda moneda más negociada del mundo. El valor del euro depende del Banco Central Europeo (BCE), de la situación económica de la zona euro y de diversos factores políticos. El par de trading más líquido e influyente del euro es el EUR/USD, uno de los más activos, que sirve como medida clave de la fortaleza de la moneda única frente al dólar.

Yen japonés (JPY)

El yen japonés es la tercera divisa más negociada, con un volumen medio diario de trading de 1.25 billones de dólares en 2022. Es la divisa más negociada de Asia y un símbolo de estabilidad en los mercados mundiales. El entorno de bajas tasas de interés de Japón hace que el yen sea fundamental para las operaciones de carry trade, en las cuales los inversionistas piden yenes prestados para invertir en divisas de mayor rentabilidad. Su valor depende en gran medida de las políticas del Banco de Japón (BoJ), los datos económicos japoneses y la economía regional de Asia. El par USD/JPY sigue siendo uno de los pares de divisas más negociados a nivel mundial.

Libra esterlina (GBP)

La libra esterlina registró un volumen medio diario de trading de 968,000 millones de dólares en 2022, lo que la convierte en la cuarta divisa más negociada. A menudo también llamada libra «británica», es una de las divisas más antiguas y con las que más se comercia. Conocida por su volatilidad, la GBP es sensible a eventos específicos del Reino Unido, desde cambios en la política del Banco de Inglaterra (BoE) hasta datos económicos y eventos políticos, incluido el Brexit. El GBP/USD, o «Cable», es un par popular y, a menudo, muy volátil, que se sigue de cerca por sus bruscas oscilaciones de precios.

Dólar canadiense (CAD)

El «loonie», como se conoce al dólar canadiense, registró un volumen de trading de unos 526,000 millones de dólares en 2022. Está estrechamente ligado a los precios del petróleo, dada la condición de Canadá de gran exportador de crudo. El CAD tiende a seguir la evolución de los precios del crudo, lo que lo hace atractivo para los traders especializados en materias primas. Las políticas del Banco de Canadá (BoC), los datos económicos y las condiciones económicas de los EE. UU. también influyen en el valor del CAD.El USD/CAD es uno de los pares más frecuentemente negociados, reflejo de los estrechos lazos económicos entre los EE. UU. y Canadá.

Dólar australiano (AUD)

El dólar australiano registró un volumen medio diario de trading de 478,000 millones de dólares en 2022. Es una moneda vinculada a las materias primas, muy influida por exportaciones como el mineral de hierro, el carbón y el gas natural. Es popular entre los traders que buscan exposición a las tendencias de las materias primas en la región de Asia-Pacífico y en todo el mundo. El dólar australiano se ve afectado por los precios de las materias primas, la economía china y las políticas del Banco de la Reserva de Australia (RBA).El AUD/USD es un par con el que se hace trading con frecuencia, favorecido por su capacidad de respuesta al sentimiento de riesgo global.

Franco suizo (CHF)

El franco suizo registró un volumen diario de trading de unos 389,000 millones de dólares en 2022. A menudo, se considera una divisa «refugio», que atrae a traders en momentos de incertidumbre mundial. El Banco Nacional Suizo (BNS) gestiona estrechamente la valoración del franco para evitar una apreciación excesiva. La reputación del CHF como activo refugio, junto con la estabilidad de la economía suiza y su baja inflación, lo hacen único.El USD/CHF y el EUR/CHF son los principales pares utilizados para el trading con francos.

Yuan chino (CNY)

Con la creciente influencia económica de China, el yuan chino está ganando protagonismo en los mercados mundiales de divisas. Aunque no es totalmente convertible, el yuan se utiliza en importantes transacciones comerciales, especialmente con Asia y los mercados emergentes. El Banco Popular de China (BPC) gestiona el valor del yuan mediante una flotación controlada. A medida que China amplía su red comercial, el par USD/CNY y otros pares de yuanes siguen registrando volúmenes crecientes.

Dólar hongkonés (HKD)

El dólar hongkonés es una de las divisas más negociadas, debido sobre todo a la posición de Hong Kong como gran centro financiero de Asia y a sus estrechos lazos comerciales con China continental. El HKD está vinculado al USD dentro de un estrecho margen (7.75–7.85 HKD por USD), y esta estabilidad atrae la inversión internacional y favorece un elevado volumen de trading. El volumen diario de trading de la divisa es significativo y está impulsado en gran medida por el amplio sector de servicios financieros de Hong Kong, así como por su profunda conexión con la economía de China continental.

Dólar neozelandés (NZD)

El dólar neozelandés (NZD) es una de las principales divisas de las materias primas, estrechamente vinculada a las sólidas exportaciones agrícolas y energéticas de Nueva Zelanda, sobre todo lácteos, carne y silvicultura. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda gestiona la moneda, y las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas repercuten en el valor del NZD. El NZD es especialmente popular entre los traders que desean exponerse al mercado de la región Asia-Pacífico sin la volatilidad que se observa en algunas economías asiáticas de mayor tamaño. El volumen de negocios medio diario del NZD subraya su importancia en el mercado de divisas como moneda puente para el trading y la inversión en esta región.

¿Cómo puedo saber más sobre las divisas más negociadas?

Para conocer más sobre las divisas más negociadas del mundo, puedes mantenerse al día con las últimas noticias del mercado de divisas de la mano de nuestros expertos analistas, así como leer nuestra guía de trading de divisas para comprender mejor cómo funcionan las divisas. Además, la encuesta trienal de bancos centrales del BPI proporciona una visión profunda de la actividad mundial en el mercado de divisas. Grandes bancos, como JP Morgan y Goldman Sachs, también publican análisis frecuentes sobre divisas, mientras que el reporte sobre la estabilidad financiera mundial del FMI destaca las tendencias macroeconómicas de las divisas.