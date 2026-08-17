Cómo elegir la mejor plataforma de trading para principiantes
Conoce cómo elegir la mejor plataforma de trading, incluidos consejos para principiantes, y cómo empezar a hacer trading con CFD en Capital.com.
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¿Qué es una plataforma de trading?
Una plataforma de trading es una interfaz digital proporcionada por brókeres que permite a los traders tomar posiciones sobre los movimientos de precios de determinados instrumentos financieros, como acciones, divisas y materias primas. Actúa como puerta de entrada a los mercados financieros y ofrece herramientas y recursos para analizar las oscilaciones de los precios, gestionar cuentas y ejecutar operaciones en toda una serie de mercados.
Las plataformas de trading, accesibles desde plataformas web y dispositivos móviles, permiten gestionar posiciones cómodamente en cualquier momento y lugar. Tanto si eres un trader experimentado como un principiante, una plataforma de trading de calidad debería proporcionarte todo lo que necesitas para ejecutar estrategias de trading con eficacia.
¿Qué esperas de una plataforma de trading?
La elección de la mejor plataforma de trading depende de tus necesidades y tus preferencias individuales. Aquí te presentamos algunos factores que debes tener en cuenta:
- Interfaz fácil de usar: una plataforma intuitiva y despejada puede hacer que tu experiencia de trading sea más fluida y eficaz.
- Acceso a los mercados: haz trading a tu manera.Busca una plataforma que te ofrezca acceso a los mercados e instrumentos financieros que te interesan.
- Recursos educacionales: aumenta tus conocimientos de trading. Busca una plataforma que ofrezca tutoriales, seminarios web y otros materiales para ayudarte a aprender a hacer trading.
- Herramientas de trading: toma decisiones de trading más inteligentes y mejor informadas. Busca herramientas avanzadas de gráficos, indicadores técnicos y funciones de gestión del riesgo.
- Cuenta demo: si deseas desarrollar tus habilidades de trading y probar estrategias, busca una plataforma que ofrezca una cuenta demo. Tarifas y comisiones: los costos de trading influyen en el desempeño potencial. Ten en cuenta los cargos y las tarifas, como, por ejemplo, los spreads, las comisiones o las tasas de financiamiento nocturno.
- Tarifas y comisiones: los costos del trading influyen en el desempeño potencial. Ten en cuenta los cargos y las tarifas, como, por ejemplo, los spreads, las comisiones o las tasas de financiamiento nocturno.
- Soporte al cliente: soporte 24/7 en el idioma que prefieras para ayudarte si tienes preguntas o problemas.
¿Con qué activos se puede operar en una plataforma de trading?
Considera los tipos de productos financieros con los que deseas hacer trading. Las plataformas de trading suelen ofrecer una gran variedad de activos financieros y derivados, cada uno de ellos adaptado a diferentes estilos y objetivos de trading. Esta guía se centra en los derivados, en particular los CFD, cuya naturaleza varía y que responden a las necesidades de los distintos traders.
Los derivados financieros —como los contratos por diferencias (CFD)— obtienen su valor de un activo sin necesidad de poseerlo directamente. Los traders utilizan derivados financieros para especular con las subidas y las bajadas de los precios en distintos mercados.
- Los CFD (contratos por diferencia) te permiten especular con los movimientos de los precios de determinados activos, como las materias primas, las acciones (valores), los índices y las divisas, sin tener el activo subyacente en tu posesión. Ofrecen apalancamiento, que permite a los traders abrir posiciones más grandes con una inversión inicial más pequeña, lo cual amplifica las ganancias y las pérdidas potenciales.
Cómo elegir la mejor plataforma de trading para principiantes
Si eres principiante, elegir una plataforma de trading puede parecer confuso. Sin embargo, la elección de la mejor plataforma de trading no difiere demasiado entre traders experimentados y principiantes. A menudo, los mejores brókeres ofrecen una combinación de características diseñadas para adaptarse a todos los niveles de habilidad y experiencia en el trading.
Aquí tienes algunos consejos para elegir la mejor plataforma de trading para principiantes:
Empieza con una cuenta demo
Elige una plataforma de trading que ofrezca una cuenta demo gratuita y practica el trading con precios de mercado reales con fondos virtuales. Las cuentas demo te permiten experimentar lo que es ser trader sin poner en riesgo dinero real, probar distintas estrategias de trading y familiarizarte con las funciones de la plataforma. Los traders experimentados también pueden utilizar una cuenta demo para probar nuevas estrategias o explorar distintas clases de activos.
Busca apoyo educacional
Antes de realizar tu primera operación, aprende los conceptos básicos del trading. Busca una plataforma que ofrezca recursos educacionales de alta calidad para ampliar tus conocimientos. Las mejores plataformas de trading ofrecen cursos, tutoriales, seminarios web y artículos que te ayudarán a ganar confianza y a desarrollar tus habilidades de trading. Esto incluye la comprensión de ciertos conceptos clave, como la gestión del riesgo, diferentes clases de activos y el análisis técnico.
Asegúrate de que la plataforma esté regulada y autorizada
Hacer trading con un bróker regulado proporciona un nivel de protección y supervisión que ayuda a salvaguardar tus fondos y tu información personal.
Busca una plataforma recomendada por traders
Las reseñas de los usuarios y los galardones del sector pueden dar una idea de la fiabilidad y la calidad de una plataforma de trading. Busca reseñas en recursos independientes, como Trustpilot, Google Play y la App Store. El reconocimiento y los galardones de las autoridades del sector, como ForexBrokers.com —un sitio web líder en la revisión de brókeres de divisas— o Good Money Guide —un sitio web de comparación financiera—, pueden indicar aún más la calidad de una plataforma y la satisfacción de los usuarios.
Comprueba que ofrezcan herramientas sólidas para la gestión del riesgo
Las herramientas de gestión del riesgo pueden ayudarte a proteger las ganancias y minimizar las pérdidas*. Las órdenes stop-loss te permiten fijar un punto de salida predeterminado para limitar las pérdidas potenciales si el mercado se mueve en tu contra. Las órdenes take-profit te permiten proteger tus beneficios automáticamente cuando el mercado alcance el nivel deseado. No obstante, ten en cuenta que las órdenes stop-loss no están garantizadas y pueden no proteger contra el slippage en condiciones de mercado volátiles.
Busca soporte al cliente 24/7
Busca brókeres que ofrezcan múltiples canales de comunicación, como correo electrónico, teléfono y soporte por chat en vivo, 24/7, para que puedas pedir ayuda siempre que la necesites. El soporte multilingüe también puede ser beneficioso si el inglés no es tu lengua materna. Un servicio de soporte al cliente rápido y profesional puede mejorar tu experiencia de trading al resolver tus problemas con rapidez y eficacia.
Elige una plataforma con aplicación de trading
En el vertiginoso mundo actual, es esencial poder hacer trading en cualquier momento y lugar. Busca una plataforma con una aplicación móvil y una plataforma web específicas para seguir los mercados, gestionar tus posiciones y ejecutar operaciones sobre la marcha. Las mejores aplicaciones de trading son rápidas, están repletas de funciones y ofrecen una interfaz fácil de usar similar a la de la plataforma de sobremesa. Ciertas funciones, como las notificaciones push, pueden alertarle de los movimientos del mercado o de las actualizaciones de tus operaciones en tiempo real, lo cual garantiza que los traders nunca pierdan una oportunidad.
Cómo empezar a hacer trading con nosotros
Empezar a operar en nuestra plataforma de trading es sencillo, fácil de usar y solo te llevará unos minutos. Sigue estos pasos para empezar a hacer trading con CFD sobre una amplia gama de activos.
- Regístrate para abrir una cuenta
- Verifica tu identidad
- Elige entre una cuenta real y una cuenta demo
- Añade fondos a tu cuenta o practica con fondos virtuales
- Explora la plataforma y conoce todas sus funciones
- Mejora tus conocimientos con nuestros recursos educacionales
- Selecciona un activo y abre una posición
- Aplica controles de gestión del riesgo
- Monitorea tus operaciones
¿Por qué hacer trading con nosotros?
Es hora de encontrar un bróker de confianza y poner en marcha tu estrategia. Capital.com es una plataforma de trading de CFD en línea galardonada en múltiples ocasiones que ofrece una app de sobremesa y una app para dispositivos móviles fáciles de usar. Únete a nuestra comunidad de más de 880,000 traders en 183 países para hacer trading con CFD sobre más de 5,500 activos, como acciones de IA, índices, materias primas y divisas.
Facilidad de uso: Disfruta una experiencia fluida con la información y las herramientas que necesitas para tomar mejores decisiones de trading.
Herramientas de trading avanzadas: Gráficos, herramientas de dibujo y recursos útiles para ayudarte a analizar datos históricos de precios, actividad de volumen y tendencias.
Spreads competitivos y precios transparentes: Conoce lo que obtienes con un bróker que sea sincero sobre las tarifas y minimice los costos con spreads competitivos.
Gestión de riesgos: Las herramientas sólidas, como las órdenes stop-loss* y take-profit, ayudan a reducir el riesgo y a proteger tus ganancias.
Recursos educacionales: Guías, cursos, seminarios web y videos para refrescar tus conocimientos y ponerte al día.
Soporte al cliente especializado: Habla con el equipo y obtén respuesta directa a tus consultas. Capital.com ofrece soporte 24/7 por correo electrónico, teléfono y chat en vivo en varios idiomas.
Reconocimiento del sector y comentarios de los clientes: Elige un bróker que haya ganado galardones recientes de las principales autoridades del sector. Consulta nuestras excepcionales opiniones y valoraciones de clientes en plataformas de reseñas independientes, como Trustpilot.
*Las órdenes stop-loss no están garantizadas.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es una plataforma de trading? ¿Y realmente la necesito?
Una plataforma de trading es un software proporcionado por un bróker que te permite comprar y vender instrumentos financieros. Proporciona acceso a diversos mercados, herramientas de trading y funciones de gestión de cuentas. Necesitas una plataforma de trading para ejecutar operaciones, analizar datos de mercado y gestionar tus actividades de trading en línea.
¿Es seguro el trading en línea?
El trading en línea es más seguro cuando se utiliza un bróker regulado por autoridades acreditadas. Los brókeres regulados deben cumplir estrictas normas financieras y medidas de protección de los fondos de los clientes. Asegúrate siempre de que la plataforma que elijas esté totalmente regulada.
¿Puedo hacer trading sin tener experiencia?
Sí, puedes empezar a hacer trading sin tener experiencia, pero es importante formarse primero. Utiliza una cuenta demo para practicar y busca recursos educacionales que puedan ayudarte a aprender los conceptos básicos y a desarrollar estrategias de trading antes de poner en riesgo dinero real.
¿Qué tarifas conlleva el trading en Capital.com?
Capital.com ofrece spreads competitivos y cero comisiones en el trading con CFD. No hay tarifas ocultas y proporcionamos información transparente sobre todos los costos. Para conocer más sobre este tema, visita nuestra página de tarifas y cargos.