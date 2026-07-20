Cómo elegir la mejor app de trading
Conoce qué buscar en una app de trading y cómo elegir la mejor para ti.
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¿Qué es una app de trading?
Una app de trading es una plataforma digital proporcionada por un bróker en línea, como Capital.com, que permite acceder a los mercados financieros desde un dispositivo móvil con conexión al internet. Estas plataformas pueden ofrecer diversas clases de activos, como acciones, divisas, materias primas e índices. Las apps de trading suelen incluir gráficos de precios en tiempo real, indicadores de análisis técnico y herramientas de gestión del riesgo.
El objetivo de las apps de trading es hacer que el trading sea accesible y cómodo para que los traders gestionen sus posiciones en cualquier momento y lugar. Tanto si eres un trader experimentado como un principiante, tu app debe equiparte con todo lo necesario para ejecutar tus estrategias de trading con eficacia.
¿Cómo elegir la mejor app de trading?
La forma de encontrar la mejor app de trading depende de varios factores exclusivos de tu estilo de trading, tus objetivos y tus preferencias. Por ello, la mejor app de trading suele ser diferente para cada trader. Sin embargo, hay algunas preguntas sencillas que puedes hacerte para orientarte.
- ¿Qué mercados e instrumentos financieros te interesan? Elige una app que te permita acceder a los mercados y los activos con los que desees hacer trading.
- ¿Cuál es tu estilo de trading? Tu app debe adaptarse a las estrategias de trading que elijas, tanto si eres un day trader que se centra en los movimientos de precios en el corto plazo como si eres un trader de posición con una perspectiva en el largo plazo.
- ¿Cuánto apoyo y recursos quieres? Busca una plataforma concebida para apoyar tu desarrollo y tu aprendizaje como trader, con materiales educacionales, soporte al cliente y herramientas analíticas que se ajusten a tus necesidades.
Al evaluar estos factores, podrás reducir tus opciones y encontrar una app de trading que se ajuste a tus objetivos de trading.
¿Con qué activos se puede hacer trading en las apps?
Hay varios productos financieros entre los que elegir, y cada uno de ellos satisface las necesidades específicas de cada trader. Aquí tienes algunos productos financieros de los que quizás hayas escuchado hablar, su disponibilidad y por qué tienen tanta popularidad entre los traders.
- Los CFD (contratos por diferencia) te permiten especular con los movimientos de los precios de determinados activos, como, por ejemplo, acciones, divisas y materias primas, sin tenerlos en tu posesión.Los CFD ofrecen apalancamiento; es decir, permiten a los traders abrir posiciones más grandes con una inversión inicial menor, lo cual amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.
- Los futuros son contratos para comprar o vender un activo a un precio predeterminado en una fecha futura concreta. Los futuros son productos estandarizados y de uso común para materias primas e índices, adecuados para usar como cobertura o para especular con los movimientos futuros de los precios.
- Opciones te dan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio fijo antes de una fecha determinada. Las opciones pueden utilizarse como cobertura o para apalancar posiciones con un riesgo limitado.
- El trading al contado, o spot trading, consiste en comprar o vender instrumentos financieros para su entrega inmediata al precio actual de mercado. Es habitual en los mercados de divisas y materias primas para traders que desean una ejecución inmediata.
Recuerda: debes adaptar tu elección a tus objetivos de trading, tu tolerancia al riesgo y los activos que te interesan.
Qué buscar en una app de trading
Ahora que ya sabes lo que quieres, es hora de echar un vistazo a tus opciones. Cuando evalúes apps de trading, ten en cuenta cómo pueden mejorar tu experiencia de trading las siguientes características:
- Regulado y autorizado: asegúrate de que el bróker que proporciona la app de trading esté regulado y autorizado por autoridades financieras acreditadas. Esto agrega una capa de seguridad y confianza, al saber que tus fondos están protegidos y que el bróker cumple las normas del sector.
- Tarifas justas, coherentes y reducidas: los costos del trading repercuten directamente en el desempeño. Tenlo en cuenta a la hora de elaborar una estrategia de trading o elegir una plataforma y busca una app que ofrezca spreads bajos y precios transparentes. Si haces trading con frecuencia, podrías ahorrar costos si encuentras una app de trading que ofrezca 0% de comisión y cero gastos de financiamiento nocturno.
- Herramientas de trading avanzadas: las herramientas gráficas y los indicadores técnicos son esenciales para analizar las tendencias del mercado, desarrollar una estrategia de trading y tomar decisiones informadas. Las buenas apps de trading deben ofrecer una gama de alta calidad de tipos de gráficos y herramientas de dibujo adecuadas para diferentes estrategias de trading y clases de activos.
- Interfaz fácil de usar: elige una app con una interfaz intuitiva y despejada para hacer trading de una forma más accesible y eficiente. La facilidad de navegación, los recursos de capacitación gratuitos y el soporte al cliente 24/7 pueden contribuir a mejorar aún más tu experiencia de trading.
- Ejecución rápida de operaciones: la velocidad puede ser una ventaja en el trading, sobre todo en los mercados que se mueven con rapidez, donde los precios pueden cambiar significativamente en un breve período de tiempo y el momento oportuno marca la diferencia entre un beneficio o una pérdida. Una app con ejecución rápida de operaciones garantiza que tus órdenes se ejecuten a los precios previstos, lo cual minimiza el slippage o deslizamiento.
- Recomendada por traders y organismos líderes del sector: los galardones y los reconocimientos de las principales autoridades del sector —como ForexBrokers.com, Online Money Awards y Good Money Guide— pueden indicar la fiabilidad y la calidad de una app de trading. Busca galardones que elogien aquellos aspectos de una app de trading que consideres importantes, como, por ejemplo, reseñas de usuarios independientes en plataformas como App Store, Google Play y Trustpilot.
- Recursos educacionales gratuitos: tanto si eres nuevo en el mundo del trading como si deseas mejorar tus conocimientos, el acceso a recursos educacionales puede ser muy valioso. Busca apps que ofrezcan tutoriales, seminarios web, artículos y otros materiales de aprendizaje que te ayuden a mejorar tus conocimientos y tus habilidades. Además, busca una plataforma que ofrezca noticias, señales y alertas de mercado actualizadas y gratuitas.
- Acceso a activos mundiales y locales: elige una app de trading que ofrezca una amplia gama de mercados locales y mundiales con los que hacer trading, por medio de clases de activos como materias primas, acciones, índices, divisas y criptomonedas. Al tener acceso a una gama más amplia de activos, te resultará más fácil diversificar tu portafolio y explorar diferentes estrategias de trading.
- Cuenta demo: elige una app que ofrezca una cuenta demo para practicar el trading con fondos virtuales, antes de poner en riesgo dinero real. Esto podría ayudarte a probar diferentes estrategias de trading y mercados, y a sentirte cómodo con la plataforma.
¿Por qué hacer trading con nosotros?
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- Facilidad de uso: Disfruta una experiencia fluida con la información y las herramientas que necesitas para tomar mejores decisiones de trading.
- Herramientas de trading avanzadas: Gráficos, herramientas de dibujo y recursos útiles para ayudarte a analizar datos históricos de precios, actividad de volumen y tendencias.
- Spreads competitivos y precios transparentes: Conoce lo que obtienes con un bróker que sea sincero sobre las tarifas y minimice los costos con spreads competitivos.
- Gestión de riesgos: Las herramientas sólidas, como las órdenes stop-loss* y take-profit, ayudan a reducir el riesgo y a proteger tus ganancias.
- Recursos educacionales: Guías, cursos, seminarios web y videos para refrescar tus conocimientos y ponerte al día.
- Soporte al cliente especializado: Habla con el equipo y obtén respuesta directa a tus consultas. Capital.com ofrece soporte 24/7 por correo electrónico, teléfono y chat en vivo en varios idiomas.
- Reconocimiento del sector y comentarios de los clientes: Elige un bróker que haya ganado galardones recientes de las principales autoridades del sector. Consulta nuestras excepcionales opiniones y valoraciones de clientes en plataformas de reseñas independientes, como Trustpilot.
*Las órdenes stop-loss no están garantizadas.
Preguntas Frecuentes
¿Qué debo buscar en una app de trading?
Lo que debes buscar en una app de trading depende de tu estilo personal de trading, tus necesidades y tus preferencias. Ten en cuenta la normativa y la concesión de licencias, la facilidad de uso de la interfaz, los activos que ofrece, los costos de hacer trading, las herramientas de gráficos, los recursos educacionales y el soporte al cliente.
¿Cuáles son los distintos tipos de apps de trading?
Hay muchas apps de trading entre las que elegir. A menudo, se clasifican según determinados factores, como, por ejemplo, los instrumentos financieros y las clases de activos que ofrecen (acciones, divisas, materias primas), las plataformas en las que operan (sobremesa, web, dispositivos móviles) y el tipo de usuario al que se dirigen (traders minoristas o profesionales).
¿Qué tan importante es el soporte al cliente en una app de trading?
Un soporte al cliente fiable garantiza que cualquier problema o duda que tengas se resuelva rápidamente, lo cual es esencial para una experiencia de trading fluida. Busca apps de trading que ofrezcan múltiples canales de asistencia, como chat en vivo, correo electrónico y soporte telefónico, a ser posible disponible 24/7. El soporte en varios idiomas también puede ser beneficioso si el inglés no es tu lengua materna.