¿Cómo elegir la mejor app de trading?

Conoce qué buscar en una app de trading y cómo elegir la mejor para ti.

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¿Qué es una app de trading?

Una app de trading es una plataforma digital proporcionada por un bróker en línea, como Capital.com, que permite acceder a los mercados financieros desde un dispositivo móvil con conexión al internet. Estas plataformas pueden ofrecer diversas clases de activos, como acciones, divisas, materias primas e índices. Las apps de trading suelen incluir gráficos de precios en tiempo real, indicadores de análisis técnico y herramientas de gestión del riesgo.

El objetivo de las apps de trading es hacer que el trading sea accesible y cómodo para que los traders gestionen sus posiciones en cualquier momento y lugar. Tanto si eres un trader experimentado como un principiante, tu app debe equiparte con todo lo necesario para ejecutar tus estrategias de trading con eficacia.