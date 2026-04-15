Σχετικά με την PVH
Η PVH Corp. είναι εταιρεία ένδυσης. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν: Tommy Hilfiger, ο οποίος αποτελείται από τους τομείς Tommy Hilfiger North America και Tommy Hilfiger International, και Calvin Klein, ο οποίος αποτελείται από τους τομείς Calvin Klein North America και Calvin Klein International. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της Εταιρείας αποτελείται από διάφορα εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων των Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga, True&Co. και Geoffrey Beene, τα οποία είναι ιδιόκτητα, καθώς και διάφορα άλλα ιδιόκτητα, αδειοδοτημένα και ιδιωτικά εμπορικά σήματα. Η Εταιρεία σχεδιάζει και εμπορεύεται πουκάμισα, λαιμοδέτες, αθλητικά ρούχα, τζιν, εσώρουχα, ενδύματα οικιακής χρήσης, ενδύματα επιδόσεων, μαγιό, τσάντες, αξεσουάρ, υποδήματα και άλλα συναφή προϊόντα και παραχωρεί άδειες χρήσης των ιδιόκτητων εμπορικών σημάτων της σε μια σειρά προϊόντων. Η Εταιρεία πωλεί τις μάρκες της σε πολλαπλές τιμές και σε πολλαπλά κανάλια διανομής και γεωγραφικές περιοχές.