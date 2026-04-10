Σχετικά με την Pernod Ricard
Η Pernod Ricard SA είναι ένας παγκόσμιος παραγωγός οίνων και αλκοολούχων ποτών με έδρα τη Γαλλία. Δραστηριοποιείται μέσω τριών γεωγραφικών τομέων: Αμερική, Ευρώπη και Ασία/υπόλοιπος κόσμος. Η εταιρεία κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Absolut Vodka, Ricard pastis, Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute και The Glenlivet σκωτσέζικα ουίσκι, ιρλανδικό ουίσκι Jameson, κονιάκ Martell, ρούμι Havana Club, τζιν Beefeater, λικέρ Malibu, σαμπάνιες Mumm και Perrier-Jouet, καθώς και κρασιά Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo και Kenwood, μεταξύ άλλων.