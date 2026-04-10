Συναλλαγές Brookfield Corporation - BAM CFD
Σχετικά με την Brookfield Asset Management Inc.
Η Brookfield Asset Management Inc. είναι διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τα ακίνητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μετάβαση, τις υποδομές, τα ιδιωτικά κεφάλαια, την ανάπτυξη κατοικιών και τις εταιρικές δραστηριότητες. Ο τομέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει τη διαχείριση των μακροπρόθεσμων ιδιωτικών κεφαλαίων της, των αέναων στρατηγικών και των στρατηγικών ρευστότητας για λογαριασμό των επενδυτών της. Ο τομέας των ακινήτων περιλαμβάνει την ιδιοκτησία, τη λειτουργία και την ανάπτυξη βασικών, μεταβατικών και αναπτυξιακών επενδύσεων. Ο τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάβασης περιλαμβάνει την ιδιοκτησία, τη λειτουργία και την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών, αιολικών, ηλιακών και εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας μετάβασης. Ο τομέας υποδομών περιλαμβάνει την ιδιοκτησία, τη λειτουργία και την ανάπτυξη εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μεταφορών, midstream και περιουσιακών στοιχείων πόρων. Ο τομέας ιδιωτικών κεφαλαίων επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υποδομών και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ο τομέας οικιστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει την κατασκευή κατοικιών και την ανάπτυξη γης.