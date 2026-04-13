Handeln Bioventus Inc. - BVS CFD

Über Bioventus Inc.

Bioventus Inc. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von klinischen und minimal-invasiven Behandlungen, die den natürlichen Heilungsprozess des Körpers anregen und fördern. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst die Behandlung von OA-Gelenkschmerzen und Gelenkerhalt, Knochentransplantatersatz und minimalinvasive Frakturbehandlung. Die Behandlung von OA-Gelenkschmerzen und der Gelenkerhalt sind auf die Orthopädie ausgerichtet. Das Produktportfolio des Unternehmens für Knochenersatzmaterialien (bone graft substitutes, BGS) umfasst Allotransplantate aus menschlichem Gewebe und synthetische Produkte. Die BGS-Produkte können in Verbindung mit allen orthopädischen Fixierungs- und Wirbelsäulenfusionsimplantaten verwendet werden. Sie wurden entwickelt, um die Knochenfusionsraten nach Wirbelsäulenfusionen und anderen orthopädischen Operationen zu verbessern und die Notwendigkeit der Verwendung von patienteneigenem Knochen zu verringern.

Der aktuelle realtimekurs der Bioventus Inc. Aktie beträgt 9 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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