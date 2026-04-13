Handeln Cenovus Energy Inc - CVE CFD

Über Cenovus Energy Inc (US)

Cenovus Energy Inc. ist ein in Kanada ansässiges integriertes Öl- und Erdgasunternehmen. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen Ölsandprojekte in Nord-Alberta und Ölförderung in Alberta und British Columbia. Das Unternehmen ist Eigentümer von zwei Projekten, die Öl produzieren, Christina Lake und Foster Creek. Die Ölsandprojekte verwenden eine Bohrmethode, die als Steam-Assisted Gravity Drainage oder kurz SAGD bezeichnet wird. Der SAGD-Prozess verwendet Erdgas, um Wasser zu Dampf zu erhitzen, was dem Unternehmen hilft, das Öl aus den Ölsanden zu extrahieren. Das Unternehmen hält auch Beteiligungen an zwei US-Raffinerien, Wood River in Roxana, Illinois und Borger in Borger, Texas.

Der aktuelle realtimekurs der Cenovus Energy Inc Aktie beträgt 26.2 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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