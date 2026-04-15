Handeln OGE Energy Corp. - OGE CFD

Über OGE Energy Corp.

OGE ENERGY CORP. ist ein Energiedienstleister, der physische Lieferung und damit verbundene Dienstleistungen von Strom und Erdgas in den Südstaaten der USA bereitstellt. Das Unternehmen operiert über zwei Bereiche: Electric Utility und Natural Gas Midstream Operations. Der Bereich Electric Utility erzeugt, überträgt, verteilt und vertreibt elektrische Energie in Oklahoma und im Westen von Arkansas. Die Geschäftsaktivitäten werden über Oklahoma Gas and Electric Company (OG&E) abgewickelt. OG&E ist ein Stromversorger mit Sitz in Oklahoma und sein Franchise-Versorgungsgebiet erstreckt sich über die Region die Fort Smith, Arkansas. Der Bereich Natural Gas Midstream Operations umfasst die Investitionen in Enable Midstream Partners, LP (Enable). Enable ist in der Beschaffung, Verarbeitung, dem Transport und der Speicherung von Erdgas tätig. Die Vermögenswerte von Enable befinden sich in über vier US-Bundesstaaten und umfassen die Erdgasförderung aus Schiefergaserschließungen in den Becken Anadarko, Arkoma und Ark-La-Tex.

Der aktuelle realtimekurs der OGE Energy Corp. Aktie beträgt 48.77 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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