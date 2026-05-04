Handeln International Flavors & Fragrans - IFF CFD

Über International Flavors & Fragrances Inc

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. bietet Produkte an, die der Verbraucher schmeckt, riecht oder anfasst. Es arbeitet in drei Segmenten: Taste, Frutarom und Scent. Taste besteht aus Aromastoffen, die an die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Verwendung in Konsumgütern verkauft werden, wie zubereiteten Lebensmitteln, Getränken, Milchprodukten, Lebensmitteln und süßen Produkten. Das Frutarom-Segment entwickelt und produziert eine auf Naturprodukte ausgerichtete Suite von Aromastoffen, funktionalen Lebensmitteln und feinen Spezialzutaten. Das Scent-Segment besteht aus Duftstoffverbindungen, die von seinen Kunden in zwei großen Kategorien verwendet werden: Feine Düfte und Konsumdüfte; Duftinhaltsstoffe, bestehend aus synthetischen und natürlichen Inhaltsstoffen, die mit anderen Materialien zu Duft- und Konsumverbindungen kombiniert werden können; und kosmetische Wirkstoffe, bestehend aus Wirk- und Funktionsstoffen, Pflanzenstoffen und Liefersystemen.

Der aktuelle realtimekurs der International Flavors & Fragrans Aktie beträgt 70.21 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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