Handeln Inpex Corporation - 1605 CFD
Über Inpex Corp
INPEX CORPORATION ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Öl und Erdgas sowie mit der Investition und Finanzierung von Unternehmen beschäftigt, die diese Geschäfte betreiben. Das Unternehmen fördert Öl und Erdgas in fünf Segmenten: Japan, Asien und Ozeanien (hauptsächlich Indonesien, Australien, Osttimor), Eurasien (Europa und NUS-Länder) (hauptsächlich Aserbaidschan, Kasachstan), der Mittlere Osten und Afrika (hauptsächlich VAE) sowie Amerika. Das Segment Japan kauft und verkauft auch Erdgas und Mineralölprodukte.
Der aktuelle realtimekurs der Inpex Corporation Aktie beträgt 4156.53 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0JD4G
- ISIN:JP3294460005