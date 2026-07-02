Handeln Waters - WAT

Über Waters Corporation

WATERS CORPORATION ist ein Hersteller von Analyseinstrumenten. Das Unternehmen entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet Instrumentensysteme, Spalten und andere Chemie-Verbrauchsmaterialien, die integriert und zusammen mit anderen analytischen Instrumenten verwendet werden.

Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Waters Division and TA Division. Die Produkte und Dienstleistungen der Waters Division bestehen hauptsächlich aus Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, Ultraleistungsflüssigkeitschromatographie, Massenspektrometrie und Chemie-Verbrauchsgüter und verwandte Services.

Die Produkte und Dienstleistungen der TA Division bestehen hauptsächlich aus thermischer Analyse, Rheometrie- und Kalorimetrie-Instrumentensystemen und Wartungsdiensten.

Die Produkte werden von Pharma-, Life-Sciences-, biochemische, industriellen, Nahrungsmittelsicherheits-, umweltrelevanten, akademischen und staatlichen Kunden verwendet, die im Bereich Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung und andere Laboranwendungen tätig sind.

Der aktuelle realtimekurs der Waters Aktie beträgt 376.23 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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