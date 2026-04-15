Handeln Textron - TXT CFD

Über Textron Inc.

TEXTRON INC. ist eine Multibranchen-Gesellschaft, die in Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanz-Unternehmen tätig ist, um Kunden mit Produkten und Dienstleistungen auf der ganzen Welt zu versorgen. Die Gesellschaft ist in fünf Segmenten tätig: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrie und Finanzen. Das Segment Textron Aviation ist in der allgemeinen Luftfahrt tätig. Das Segment Bell liefert Militärhubschrauber und unterstützt die Regierung der Vereinigten Staaten sowie militärische Kunden außerhalb der Vereinigten Staaten. Das Segment Textron Systems ist ein Zulieferer für die Märkte Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Luftfahrt. Das Segment Industrie entwickelt und fertigt eine Reihe von Produkten in drei Produktlinien: Kraftstoffsysteme und Funktionskomponenten sowie Spezialfahrzeuge und -ausrüstung. Das Segment Finanzen ist ein kommerzielles Finanzierungsgeschäft, das sich aus der Textron Financial Corporation (TFC) und ihren Tochtergesellschaften zusammensetzt.

Der aktuelle realtimekurs der Textron Aktie beträgt 90.13 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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