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Über First Sponsor

First Sponsor Group Limited ist eine in Singapur ansässige Investment-Holdinggesellschaft. Die Hauptaktivitäten der Tochtergesellschaften liegen in den Bereichen Investmentholding, Immobilienentwicklung und -verkauf, Immobilieninvestitionen, Hotelbesitz und -betrieb sowie Immobilienfinanzierungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienfinanzierung und Hotelbetrieb. Das Segment Immobilienentwicklung umfasst die Entwicklung und/oder den Kauf von zum Verkauf bestimmten Immobilien. Das Segment Immobilieninvestitionen umfasst die Entwicklung und/oder den Erwerb von Anlageimmobilien (einschließlich Hotels) zur Vermietung. Das Segment Immobilienfinanzierung umfasst die Gewährung von verzinslichen Darlehen an assoziierte Unternehmen, Joint Ventures und Dritte, die Zeichnung von Schuldverschreibungen und Finanzierungsvereinbarungen mit Lieferanten. Das Segment Hotelbetrieb umfasst den Betrieb von Hotels und Thermen, die der Gruppe gehören oder von ihr gepachtet wurden.

Der aktuelle realtimekurs der First Sponsor Aktie beträgt 0.9989 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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