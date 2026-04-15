Handeln Omega Healthcare - OHI CFD

Über Omega Healthcare Investors Inc

Omega Healthcare Investors, Inc. ist ein selbstverwalteter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen unterhält ein Portfolio von langfristigen Gesundheitseinrichtungen und Hypotheken auf Gesundheitseinrichtungen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich.

Das Unternehmen ist über das Segment tätig, das aus Investitionen in Gesundheitsimmobilien in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich besteht. Das Unternehmen stellt Finanzierungen und Kapital für die langfristige Gesundheitsversorgung bereit, wobei der Schwerpunkt auf qualifizierten Pflegeeinrichtungen (SNFs), Einrichtungen für betreutes Wohnen (ALFs) und in geringerem Maße auf Einrichtungen für unabhängiges Wohnen (ILFs), Rehabilitations- und Akutpflegeeinrichtungen (Spezialeinrichtungen) und medizinischen Bürogebäuden (MOBs) liegt.

Das Portfolio des Unternehmens besteht aus langfristigen Mietverträgen und Hypothekendarlehen mit Betreibergesellschaften und verbundenen Unternehmen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus vergibt das Unternehmen selektiv Darlehen an Betreiber für Betriebskapital und Investitionsausgaben.

Der aktuelle realtimekurs der Omega Healthcare Aktie beträgt 45.52 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Barrick Gold, Newegg Commerce, Inc., Bakkt Holdings, Inc., Almirall, S.A., Cathay Pacific Airways Limited und Bakkafrost. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.