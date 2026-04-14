Handeln Barrick Mining Corp - B CFD

Über Barrick Gold Corp

BARRICK GOLD CORPORATION ist ein Goldminenunternehmen. Das Unternehmen ist hauptsächlich mit der Produktion und dem Verkauf von Gold und Kupfer sowie damit verbundenen Aktivitäten wie Exploration und Minenentwicklung befasst. Die Segmente des Unternehmens umfassen Barrick Nevada, Golden Sunlight, Hemlo, Jabal Sayid, Kalgoorlie, Lagunas Norte, Lumwana, Porgera, Pueblo Viejo, Turquoise Ridge, Veladero und Zaldvar. Pueblo Viejo, Lagunas Norte, Veladero und Turquoise Ridge sind die einzelnen Goldminen. Das Unternehmen besitzt über seine Tochtergesellschaft Acacia Goldminen und Explorationsliegenschaften in Afrika. Seine Porgera und Kalgoorlie sind Goldminen. Zaldivar und Lumwana sind Kupferminen. Das Pascua-Lama-Projekt befindet sich an der Grenze zwischen Chile und Argentinien. Das Unternehmen besitzt eine Reihe von produzierenden Goldminen, die sich in Kanada, den Vereinigten Staaten, Peru, Argentinien, Australien und der Dominikanischen Republik befinden.

Der aktuelle realtimekurs der Barrick Mining Corp Aktie beträgt 43.67 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Altria Group Inc, Harbour Energy plc, Eurocommercial Properties N.V., Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Marubeni Corporation und Chemung. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.