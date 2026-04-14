Handeln Marubeni Corporation - 8002 CFD

Über Marubeni Corp

Marubeni Corporation ist im Import, Export und Handel von in- und ausländischen Produkten und Rohstoffen tätig, einschließlich des inländischen und des offshore-Handels in Bereichen, die eine Reihe von Rohstoffen abdecken. Es operiert durch sechs Geschäftssegmente.

Das Segment Living Industry engagiert sich in der Lebensmittel-, Lifestyle-, Informations-, Logistik-, Versicherungs- und Immobilieninvestmentbranche. Das Segment Materials ist in der Chemie-, Agrarmaterial- und Papierzellstoffindustrie tätig. Das Segment Energie & Metall engagiert sich in der Energie- und Metallindustrie.

Das Segment Kraftwerksprojekt beschäftigt sich mit der Entwicklung, Investition und Verwaltung in verschiedenen Bereichen wie dem Stromgeschäft und dem energiebezogenen Infrastrukturgeschäft. Das Segment Transportmaschinen importiert und exportiert hauptsächlich verschiedene Maschinen. Das Segment Sonstige ist im Finanzgeschäft tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Marubeni Corporation Aktie beträgt 5994.19 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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