Handeln Almirall, S.A. - ALM CFD

Über Almirall SA

Almirall, S.A. ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der pharmazeutischen Herstellung tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von in verschiedenen therapeutischen Bereichen angewendeten Arzneimitteln, wie etwa Wirkstoffe für Nervensystem, Magen-Darm-Trakt, Dermatologie und Atmungsorgane sowie Entzündungshemmer, antineoplastische und immunomodulierende Mittel. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in vier Geschäftsbereiche unterteilt: ein eigenes Netz, das sich auf die Vermarktung von Arzneimitteln unter eigenen Markennamen konzentriert; Lizenzen, das Produktrechte an Dritte verkauft; Forschung und Entwicklung, das für das Finden von Wirkstoffkandidaten zuständig ist, sowie Dermatologie, das den Verkauf von dermatologischen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten umfasst. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien.

Der aktuelle realtimekurs der Almirall, S.A. Aktie beträgt 13.02 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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