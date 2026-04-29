Handeln Hormel Foods - HRL CFD

Über Hormel Foods Corp

Hormel Foods Corporation ist ein globales Lebensmittelunternehmen. Zu den Segmenten gehören Lebensmittelprodukte, gekühlte Lebensmittel, Jennie-O Turkey Store und International & Other. Das Segment Lebensmittelprodukte umfasst in erster Linie die Verarbeitung, Vermarktung und den Verkauf von haltbaren Lebensmitteln, die überwiegend im Einzelhandel verkauft werden, sowie den Verkauf von haltbaren Nährwert- und Handelsmarkenprodukten an Einzelhandels-, Gastronomie- und Industriekunden. Das Segment Gekühlte Lebensmittel besteht hauptsächlich aus der Verarbeitung, Vermarktung und dem Verkauf von Schweine-, Rindfleisch- und Geflügelprodukten mit und ohne Markenzeichen für Einzelhandel, Gastronomie, Feinkost, Convenience-Stores und gewerbliche Kunden. Das Segment Jennie-O Turkey Store besteht hauptsächlich aus der Verarbeitung, dem Marketing und dem Verkauf von Marken- und markenlosen Truthahnprodukten für Einzelhandels-, Foodservice- und gewerbliche Kunden. Das Segment International & Sonstiges umfasst Hormel Foods International, das die Produkte des Unternehmens international herstellt, vermarktet und verkauft.

Der aktuelle realtimekurs der Hormel Foods Aktie beträgt 21.02 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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