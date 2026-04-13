Handeln Chipotle Mexican Grill Inc - CMG CFD

Über Chipotle Mexican Grill, Inc.

CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. betreibt, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, Chipotle Mexican Grill Restaurants. Die Restaurants des Unternehmens Chipotle Mexican Grill bieten ein Menü mit Burritos, Tacos, Burritoschalen (Burrito ohne Tortilla) und Salaten an.

Das Unternehmen betreibt rund 1.970 Chipotle Restaurants in den Vereinigten Staaten, mehr als 10 in Kanada, sieben in England, vier in Frankreich und ein Restaurant in Deutschland. Die Restaurants des Unternehmens beinhalten über 10 ShopHouse Southeast Asian Kitchen Restaurants, die asiatisch inspirierte Küche anbieten.

Das Unternehmen besitzt und betreibt rund drei Pizzeria Locale Restaurants, ein Fast Casual Pizza Konzept, was zu einer Gesamtzahl von insgesamt rund 2.010 Restaurants beiträgt. Das Unternehmen verkauft Geschenkkarten, die kein Verfallsdatum haben.

Der aktuelle realtimekurs der Chipotle Mexican Grill Inc Aktie beträgt 34.71 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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