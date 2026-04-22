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Über Herbalife Nutrition Ltd

HERBALIFE NUTRITION LTD., vormals Herbalife Ltd., ist ein globales Ernährungsunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Produkte für Gewichtsmanagement, gesunde Mahlzeiten und Snacks, Sport- und Fitness-Produkte, Energie- und gezielte Ernährungsprodukte sowie Körperpflegeprodukte.

Seine operativen Segmente basieren auf geografischen Aktivitäten in sechs Regionen: Nordamerika; Mexiko; Süd- und Mittelamerika; Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA); Asien-Pazifik und China. Das Unternehmen kategorisiert seine Produkte in fünf Gruppen: Gewichtsmanagement, gezielte Ernährung, Energie, Sport und Fitness, äußere Ernährung und Literatur, Werbung und andere.

Zum 31. Dezember 2016 wurden weltweit rund 140 Produkte mit über 4.700 Lagerhaltungseinheiten (SKUs) vermarktet und verkauft. Zu seinen Produktkategorien gehören Mahlzeitenersatz; Proteinshakes; Getränkemischungen; diätetische und Nahrungsergänzungsstoffe mit Kräutern, Gesichtshautpflege; Körperpflege; Haarpflegeprodukte; Verkaufstools und Lehrmaterialien.

Der aktuelle realtimekurs der Herbalife Aktie beträgt 16.53 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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