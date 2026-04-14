Handeln American Eagle Outfitters - AEO CFD

Über American Eagle Outfitters Inc

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO Inc.) ist ein Mehrmarken-Fachhändler. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Bekleidung und Accessoires für Männer und Frauen unter der Marke American Eagle Outfitters (die AEO-Marke) sowie Unterwäsche, Bekleidung und Körperpflegeprodukte für Frauen unter der Marke Aerie. AEO Inc. betreibt Geschäfte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Hongkong, China und Großbritannien. Zum 28. Januar 2017 betreibt das Unternehmen über 1.000 Einzelhandelsgeschäfte und online unter ae.com und arie.com in den Vereinigten Staaten und international. Die firmeneigenen Einzelhandelsgeschäfte befinden sich in Einkaufszentren, Lifestyle-Centern und Straßenstandorten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, China, Hongkong und Großbritannien. Zu seinen anderen Marken gehören Tailgate und Todd Snyder New York. Tailgate ist eine Bekleidungsmarke mit einem Universitätsstadt-Filialkonzept. Todd Snyder New York ist eine Herrenmode-Marke. Zum 28. Januar 2017 betreibt die Marke AEO 943 Geschäfte und online unter www.ae.com.

Der aktuelle realtimekurs der American Eagle Outfitters Aktie beträgt 17.83 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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