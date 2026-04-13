Handeln Evonik Industries AG - EVK CFD

Über Evonik Industries AG

Evonik Industries AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen das in der Spezial-Chemiebranche tätig ist. Die Tätigkeiten des Unternehmens gliedern sich in vier Bereiche:

Nutrition & Care produziert Spezialchemikalien vor allem zur Verwendung in Konsumgütern für den täglichen Bedarf als auch in Tiernahrung und Gesundheitsprodukten;

der Bereich Ressourceneffizienz bietet Materiallösungen für umweltfreundliche und energieeffiziente Produkte unter anderem in der Automobil-, Klebstoffe- und Bauindustrie;

der Bereich Performance-Materialien produziert Polymermaterialien und deren Zwischenprodukte, vor allem für die Sektoren Gummi, Kunststoff und Landwirtschaft, und

der Bereich Dienstleistungen, der Site-Management, Ver- und Entsorgung, sowie technisches Management, Verfahrenstechnik, Maschinenbau und Logistikdienstleistungen für die Chemikalienbereiche und externe Kunden des Unternehmens umfasst.

Sie ist eine Tochtergesellschaft der RAG-Stiftung.

Der aktuelle realtimekurs der Evonik Industries AG Aktie beträgt 17.35 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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